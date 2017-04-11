Виктория Бекхэм раскрыла секрет идеального брака

Сегодня, 02:15

Свой брак с Дэвидом Виктория называет прекрасным сотрудничеством

Виктория Бекхэм. Фото: AFP
Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Виктория и Дэвид Бекхэм счастливо женаты уже 18 лет: несмотря на то, что СМИ постоянно пытаются развести супругов. Виктория, которая редко разговаривает на тему личной жизни, недавно дала интервью британскому Elle.

Свой брак с Дэвидом Виктория называет прекрасным сотрудничеством: они всегда оказывают друг другу необходимую поддержку, даже несмотря на плотные графики. "Когда я занята на Неделях моды, Дэвид занимается детьми и продумывает для них развлекательную программу. Так же поступаю и я. Брак работает именно так: у вас есть ответственность, потом вы меняетесь и делите обязанности. Это определяет хороших партнеров", — призналась Виктория. Также дизайнер рассказала, что всегда готова "подменить" мужа и оказать ему нужную поддержку.

Виктория и Дэвид всегда находят время друг на друга. "Мы можем быть очень заняты, у нас у обоих крупный бизнес. Но мы умеем вовремя отвлечься от работы, отложить телефоны и просто поговорить друг с другом", — рассказала Бекхэм и отметила, что в их семье никто не чувствует себя одиноким.
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Источник:

graziamagazine.ru

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