Виктория Бекхэм раскрыла секрет идеального брака

Виктория и Дэвид Бекхэм счастливо женаты уже 18 лет: несмотря на то, что СМИ постоянно пытаются развести супругов. Виктория, которая редко разговаривает на тему личной жизни, недавно дала интервью британскому Elle.

Свой брак с Дэвидом Виктория называет прекрасным сотрудничеством: они всегда оказывают друг другу необходимую поддержку, даже несмотря на плотные графики. "Когда я занята на Неделях моды, Дэвид занимается детьми и продумывает для них развлекательную программу. Так же поступаю и я. Брак работает именно так: у вас есть ответственность, потом вы меняетесь и делите обязанности. Это определяет хороших партнеров", — призналась Виктория. Также дизайнер рассказала, что всегда готова "подменить" мужа и оказать ему нужную поддержку.

Виктория и Дэвид всегда находят время друг на друга. "Мы можем быть очень заняты, у нас у обоих крупный бизнес. Но мы умеем вовремя отвлечься от работы, отложить телефоны и просто поговорить друг с другом", — рассказала Бекхэм и отметила, что в их семье никто не чувствует себя одиноким.