Виктория Боня набрала вес после расставания с женихом-миллионером

Сегодня, 15:30

Ведущая призналась, сколько она весит

Виктория Боня. Фото: Instagram
Виктория Боня. Фото: Instagram

После разрыва отношений с ирландским миллионером Алексом Смерфитом 37-летняя Виктория Боня решила изменить свою жизнь. Сейчас ведущая специально набирает вес.

На новом фото в Instagram, сделанном в Лос-Анджелесе, Виктория позирует в черном кроп-топе и джинсах. Боня обратилась к поклонникам и призналась, сколько она весит.

"Так приятно видеть, как меняется мое тело. Все вы уже знаете, что я нахожусь на "поправительной диете". Сейчас мой вес составляет 55 кг при росте 170 см. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно…и вот, результат налицо",  – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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