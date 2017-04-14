Виктория Боня набрала вес после расставания с женихом-миллионером
Ведущая призналась, сколько она весит
После разрыва отношений с ирландским миллионером Алексом Смерфитом 37-летняя Виктория Боня решила изменить свою жизнь. Сейчас ведущая специально набирает вес.
На новом фото в Instagram, сделанном в Лос-Анджелесе, Виктория позирует в черном кроп-топе и джинсах. Боня обратилась к поклонникам и призналась, сколько она весит.
"Так приятно видеть, как меняется мое тело. Все вы уже знаете, что я нахожусь на "поправительной диете". Сейчас мой вес составляет 55 кг при росте 170 см. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно…и вот, результат налицо", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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