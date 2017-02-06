Виктория Боня рассталась с женихом-миллионером

Виктория Боня и ее гражданский супруг Алекс Смерфит расстались. На странице в Instagram телеведущая поделилась подробностями разрыва. Боня призналась, что это не спонтанное решение. Виктория Алекс уже полгода не вместе.

"Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывают наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, так же, как и красиво когда-то встретились. И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное – делать это все через любовь", – рассказала звезда.

Напомним, с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом Виктория познакомилась в 2010 году, а в 2012-м родила ему дочь Анджелину.

С момента рождения дочери Виктория проживает в Монако, прилетая в Москву по работе.