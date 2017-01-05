Виктория Боня в бикини удивила стойкой на руках (фото)
Боня похвасталась гибкостью и подтянутой фигурой на пляже
Известная телеведущая Виктория Боня наслаждается отдыхом в ОАЭ. На странице в Instagram Виктория поделилась оригинальным фото.
Боня похвасталась гибкостью и подтянутой фигурой на пляже в Дубае. Ведущая продемонстрировала стойку на руках в черном бикини.
"Не могла не сделать свою фирменную стойку", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Виктория Боня в бикини удивила стойкой на руках (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии