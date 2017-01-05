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Виктория Боня в бикини удивила стойкой на руках (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/35_main.1483612613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/35_tn.1483612613.jpg Звезды Боня похвасталась гибкостью и подтянутой фигурой на пляже 

Виктория Боня в бикини удивила стойкой на руках (фото)

Сегодня, 13:30

Боня похвасталась гибкостью и подтянутой фигурой на пляже 

Виктория Боня. Фото: Instagram
Виктория Боня. Фото: Instagram

Известная телеведущая Виктория Боня наслаждается отдыхом в ОАЭ. На странице в Instagram Виктория поделилась оригинальным фото.

Боня похвасталась гибкостью и подтянутой фигурой на пляже в Дубае. Ведущая продемонстрировала стойку на руках в черном бикини.

"Не могла не сделать свою фирменную стойку", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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