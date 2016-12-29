Виктория Боня восхитила фигурой в бикини (фото)
Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ
Телеведущая Виктория Боня порадовала поклонников на странице в Instagram "горячим" фото. Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ.
Виктория опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике.
По прилету ведущая отправилась на пляж. Боня принимает солнечные ванны в черном бикини. Виктория похвасталась подтянутой фигурой.
Фото: Instagram
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