Виктория Боня восхитила фигурой в бикини (фото)

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Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ

Телеведущая Виктория Боня порадовала поклонников на странице в Instagram "горячим" фото. Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ.

Виктория опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике.

По прилету ведущая отправилась на пляж. Боня принимает солнечные ванны в черном бикини. Виктория похвасталась подтянутой фигурой.

Фото: Instagram