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Виктория Боня восхитила фигурой в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/75_main.1483008060.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/75_tn.1483008060.jpg Звезды Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ

Виктория Боня восхитила фигурой в бикини (фото)

Сегодня, 14:00

Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ

Виктория Боня. Фото: Instagram
Виктория Боня. Фото: Instagram

Телеведущая Виктория Боня порадовала поклонников на странице в Instagram "горячим" фото. Боня отметит новогодние праздники в ОАЭ.

Виктория опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике.

По прилету ведущая отправилась на пляж. Боня принимает солнечные ванны в черном бикини. Виктория похвасталась подтянутой фигурой.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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