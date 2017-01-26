Викторию Боню бросил жених-миллионер из-за модели – СМИ (фото)

Сегодня, 07:15

Фанаты Бони заподозрили, что ее роман со Смерфитом закончился

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Личная жизнь известной телеведущей и бывшей участницы "Дома 2" Виктории Бони всерьез обеспокоила ее поклонников. Дело в том, что звезда уже давно перестала публиковать в соцсетях совместные снимки со своим гражданским мужем, миллионером Алексом Смерфитом, увеличив при этом число снимков, сделанных в путешествиях и дорогих ресторанах, где она проводит время с подругами, – передает topnews.ru.

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Фанаты Бони тут же заподозрили ее в том, что ее роман со Смерфитом закончился, но красотка просто не хочет выносить ситуацию в своей личной жизни на всеобщее обозрение. 

О том, что в отношениях Виктории Бони и Алекса Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергала эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок в популярной социальной сети.

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По слухам, разлад в отношениях пары спровоцировала модель Тейлор Ховард, на которую миллионер подписался в соцсетях. Выяснилось, что недавно бизнесмен вместе с молодой звездой модных журналов отправились в путешествие по островам Карибского моря. Так, надавно на страницах Смерфита и Ховард появились снимки, сделанные в Сен-Бартеле.

В свою очередь, Виктория Боня регулярно курсирует между Монако и Россией, и в настоящее время уж точно не находится рядом с гражданским супругом. Который, кстати, недавно заявил в подписи к одному из своих фото, что удаляет все комментарии, сделанные не на английском языке.

Алекс Смерфит – сын сэра Майкла Смерфита, ирландского миллиардера из Монако, состояние которого по независимой оценке Rich List составляет 368 млн долларов. Пара вместе 6 лет, в 2012 году Боня родила от Смерфита дочь Анджелину Летицию.
instagram, виктория боня

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