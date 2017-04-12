Вин Дизель попал в "Форсаж" благодаря отказу Тимоти Олифанта от роли

Первый "Форсаж" вышел в 2001 году и стал началом одной из популярных голливудских франшиз

Американский актер Вин Дизель попал в "Форсаж" только после отказа другого актера от роли Доминика Торетто.

Об этом рассказал продюсер Нил Мориц, передает Entertainment Weekly.

"Форсаж" вышел в 2001 году и стал началом одной из популярных голливудских франшиз.

По словам Морица, он работал с Полом Уокером над другим фильмом, который назывался "Черепа". Вместе с Робом Коэном продюсер дал актеру сценарий "Форсажа", и в итоге Уокеру досталась роль Брайана О'Коннера.

Когда начались поиски исполнителя роли Торетто, то оказалось, что изначально рассматривалась кандидатура актера Тимоти Олифанта.

Как отметил Мориц, главная удача состояла в том, что Олифант отказался, и тогда продюсер предложил Дизеля.