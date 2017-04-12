Вин Дизель попал в "Форсаж" благодаря отказу Тимоти Олифанта от роли
Первый "Форсаж" вышел в 2001 году и стал началом одной из популярных голливудских франшиз
Американский актер Вин Дизель попал в "Форсаж" только после отказа другого актера от роли Доминика Торетто.
Об этом рассказал продюсер Нил Мориц, передает Entertainment Weekly.
"Форсаж" вышел в 2001 году и стал началом одной из популярных голливудских франшиз.
По словам Морица, он работал с Полом Уокером над другим фильмом, который назывался "Черепа". Вместе с Робом Коэном продюсер дал актеру сценарий "Форсажа", и в итоге Уокеру досталась роль Брайана О'Коннера.
Когда начались поиски исполнителя роли Торетто, то оказалось, что изначально рассматривалась кандидатура актера Тимоти Олифанта.
Как отметил Мориц, главная удача состояла в том, что Олифант отказался, и тогда продюсер предложил Дизеля.
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