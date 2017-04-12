Виталий Козловский отметил юбилей отца

У Виталия Козловского есть неизменная традиция – Рождество и Пасху каждый год он отмечает во Львове. Поэтому на днях певец отправился в родной город, чтобы провести пасхальные каникулы и отметить юбилей своего отца. 12 апреля Виталию Сергеевичу Козловскому исполняется 70 лет.

"Сегодня у моего папы юбилей – 70! Он, невероятный человек. В нем есть сочетание мудрости и рассудительности, умение предвещать события, пользуясь опытом, но с тем же непосредственность, тонкий юмор и самоирония, которая выбьет из колеи любого умника. Он мой лучший друг, советчик и товарищ с которым не страшно (если что) пойти на разведку. Так что, Виталий Сергеевич, от всего сердца и души поздравляю тебя с Днем космонавтики и твоим Днем варенья! Не угасай! Живи долго и радуй нас своим неиссякаемым светом", – подписал кадр с отцом Виталий.

Фото: Instagram

"Воспоминания о Пасхе – одни из самых светлых из детства. Мама пекла паски за день до праздника. Так делали все – поэтому если в этот день выйти во двор – отовсюду были такие запахи свежей выпечки, что голова шла кругом. Но на улицу в этот день меня было не выгнать – я крутился возле мамы на кухне. Она всегда пекла паски с изюмом, а я изюм в тесте не любил. Поэтому мама выделяла мне кусочек теста без изюма, из которого я лепил фигурки, булочки в форме косичек и другие поделки – и мама потом их запекала для меня. Яйца тоже красил сам – обычными фломастерами, рисовал все, что в голову придет – и выходило красиво, ярко. Вечером в тот же день шли в церковь освятить паски и яйца. Для меня всегда выделяли отдельную корзинку, я ее сам украшал – вербой, зеленью, рвал мирт во дворе, выкладывал все красиво. И заодно на меня возлагалась обязанность украсить большую корзину. Старался – чтобы было лучше всех. А потом собирались всем двором – и шли в церковь через Стрийский парк. Все нарядные, с хорошим настроением. Этот парк – прямо возле моего дома, там невероятна красота – вековые дубы, лебеди. И я очень хорошо помню, как мы ходили веселой большой гурьбой в церковь. Ловлю себя на том, что сейчас, живя в столице в круговороте дел, едва узнаю в лицо соседей из подъезда. А тогда все тесно общались, дружили и это было здорово. Еще я любил делать талисманы – брал у папы паяльник, и выпаивал из сплава какую-то незатейливую фигурку. Потом вешал на ниточку – и талисман готов. На Пасху брал с собой в церковь, и когда священник подходил, чтобы окатить нас святой водой, я разжимал ладошку, где лежал талисман – чтобы на него тоже попала вода, так его освячивал, верил в его силу и носил на шее", – поделился артист.