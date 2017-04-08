Внучка Софии Ротару в коротком платье-вышиванке похвасталась фигурой

8 Апреля 2017, 09:01

Соня Евдокименко показала длинные ноги в ярком мини

София Ротару с сыном, невесткой и внучкой. Фото: Instagram
София Ротару с сыном, невесткой и внучкой. Фото: Instagram

Начинающая модель Соня Евдокименко на странице в Instagram восхитила стильным и эффектным образом.

Внучка Софии Ротару выбрала для прогулки модный наряд в национальном стиле.

15-летняя Соня продемонстрировала идеальную фигуру в платье-вышиванке от дизайнера Виты Кин.

Свой образ Евдокименко дополнила белыми кедами и маленькой сумочкой.

Фотографиям своих детей также поделилась невестка Софии Михайловны – Светлана Евдокименко. На одном из снимков Соня позирует в компании старшего брата Анатолия.

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Фото: instagram.com/sofialookbook

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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