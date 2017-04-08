Внучка Софии Ротару в коротком платье-вышиванке похвасталась фигурой
Соня Евдокименко показала длинные ноги в ярком мини
Начинающая модель Соня Евдокименко на странице в Instagram восхитила стильным и эффектным образом.
Внучка Софии Ротару выбрала для прогулки модный наряд в национальном стиле.
15-летняя Соня продемонстрировала идеальную фигуру в платье-вышиванке от дизайнера Виты Кин.
Свой образ Евдокименко дополнила белыми кедами и маленькой сумочкой.
Фотографиям своих детей также поделилась невестка Софии Михайловны – Светлана Евдокименко. На одном из снимков Соня позирует в компании старшего брата Анатолия.
Фото: instagram.com/sofialookbook
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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