Во время Супербоула Леди Гага жила в особняке стоимостью $20 млн

Сегодня, 15:39

В особняке пять спален, 5,5 ванных комнат, спортзал, сауна, кинотеатр, игровая комната, бассейн, джакузи

Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP
Леди Гага в перерыве Супербоула. Фото: AFP

Американская певица Леди Гага, которая совсем недавно устроила фееричное выступление во время Супербоула, жила в это время в особняке стоимостью $20 млн, сообщает US Magazine.

По данным издания, финал сезона Национальной футбольной лиги проходил в Хьюстоне.

Отмечается, что площадь особняка составляет почти 930 кв. метров. По имеющимся данным, там пять спален, 5,5 ванных комнат, спортзал, сауна, кинотеатр, игровая комната, бассейн, джакузи.

Один из туристических сервисов сдает этот дом за $10 тыс. в сутки, минимальный срок проживания – семь дней. Особняк находится недалеко от стадиона, где проходил Супербоул.

Ранее сообщалось, что Леди Гага устроила феерическое выступление в перерыве Супербоула.
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