Во время Супербоула Леди Гага жила в особняке стоимостью $20 млн

Американская певица Леди Гага, которая совсем недавно устроила фееричное выступление во время Супербоула, жила в это время в особняке стоимостью $20 млн, сообщает US Magazine.

По данным издания, финал сезона Национальной футбольной лиги проходил в Хьюстоне.

Отмечается, что площадь особняка составляет почти 930 кв. метров. По имеющимся данным, там пять спален, 5,5 ванных комнат, спортзал, сауна, кинотеатр, игровая комната, бассейн, джакузи.

Один из туристических сервисов сдает этот дом за $10 тыс. в сутки, минимальный срок проживания – семь дней. Особняк находится недалеко от стадиона, где проходил Супербоул.

Oh, there ain't no other way, baby what a Houston stay: Inside Lady Gaga's $20 million #SB51 mansion. https://t.co/7qJmIaCFUy pic.twitter.com/NAhPYetSl2