Врач Майкла Джексона желает помочь детям певца доказать предумышленное убийство

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В недавнем интервью Пэрис Джексон, единственная дочь Майкла, сделала сенсационное заявление – она уверена, что ее отца буквально довели до смерти

Пэрис Джексон. Фото: AFP
Пэрис Джексон. Фото: AFP

Конрад Мюррей, лечащий врач поп-короля Майкла Джексона, который сейчас отбывает наказание в тюрьме за непредумышленное убийство певца, готов объединиться с детьми артиста, чтобы доказать, что того действительно довели до преждевременной смерти.

В недавнем откровенном интервью изданию Rolling Stone Пэрис Джексон, единственная дочь Майкла, сделала сенсационное заявление – она уверена, что ее отца буквально довели до смерти. Об этом сообщает издание Daily News. "Он говорил мне: "Однажды они достанут меня и убьют"", — вспоминала Пэрис слова отца. Мюррей поддерживает версию девушки и готов помочь ей собрать доказательства – но вот незадача: во-первых, он сейчас находится в местах лишения свободы, а во-вторых, дочь Майкла не желает общаться с ним. Мисс Джексон обвиняет Конрада в том, что Майкл из-за своего лекаря когда-то плотно "присел" на пропофол, и, конечно же, согласна с тем, что он причастен к гибели самого родного ей человека.   

"Конрад желает помочь ей, но Пэрис даже слышать о нем не желает" — рассказал инсайдер. Напомним, что Майкл скончался в возрасте пятидесяти лет как раз в разгар возвращения утраченных карьерных позиций. Он готовил новое грандиозное мировое турне, и промоутерская компания, по мнению Пэрис, была слишком требовательна к нему. Он был сильно истощен и практически не отдыхал. Эта же компания сейчас продвигает турне канадского певца Джастина Бибера, и, видя, каким измученным в последнее время выгладит исполнитель, Джексон заявила о реальных опасениях за его жизнь. Преждевременная смерть отца стала для Пэрис большим шоком, а жизнь с родственниками Майкла, которые никак не могли поделить оставленные им деньги, лишь усугубила ее депрессию. Девушка приобщилась к алкоголю и наркотикам и несколько раз пыталась покончить с собой. Как стало известно, в возрасте четырнадцати лет ее изнасиловал неизвестный мужчина, и после этого она решила наложить на себя руки. Психическое состояние Пэрис было таким тревожным, что родная бабушка отправила ее в специализированную клинику.
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Starslife

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