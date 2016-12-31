Вылитая мама: как выглядит дочь Гвинет Пэлтроу (фото)

44-летняя Гвинет Пэлтроу подала на развод с 39-летним Крисом Мартином в прошлом году, после 11 лет брака и 13 месяцев жизни отдельно друг от друга. Но актеры продолжают общаться и вместе воспитывают детей. "Он бывает в моем доме ежедневно. У каждого из нас есть своя жизнь, но у нас есть и семейная жизнь. Крис принял бы пулю за меня, хотя я не его жена. Думаю, мы с ним внесли положительный вклад в культуру развода", – сказала как-то Гвинет.

А еще она особенно подчеркнула, что пара так старается именно для детей, двенадцатилетней Эппл и десятилетнего Мозеса. Родители не жалеют времени на совместные прогулки, встречи и ужины, о которых, впрочем, Гвинет не так часто рассказывает в соцсетях, ограждая дочь и сына от лишнего внимания.

И вот, совсем недавно Эппл и Гвинет "попались" папарацци. Оказалось, Эппл растет невероятной красавицей и очень похожа на маму.

Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Фев 6 2016 в 8:12 PST

bona nit des de les muntanyes de Barcelona. Poma, Moisès i jo Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Май 29 2016 в 12:10 PDT

Let's do this.... Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Окт 31 2015 в 6:08 PDT

#girls #InternationalGirlsDay Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Окт 11 2015 в 5:48 PDT

Гвинет Пэлтроу с дочкой Эппл и сыном Мозесом