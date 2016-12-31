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Вылитая мама: как выглядит дочь Гвинет Пэлтроу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/80_main.1483143714.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/80_tn.1483143714.jpg Звезды Эппл растет невероятной красавицей и очень похожа на маму

Вылитая мама: как выглядит дочь Гвинет Пэлтроу (фото)

Сегодня, 06:39

Эппл растет невероятной красавицей и очень похожа на маму

Гвинет Пэлтроу с детьми. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
Гвинет Пэлтроу с детьми. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

44-летняя Гвинет Пэлтроу  подала на развод с 39-летним Крисом Мартином в прошлом году, после 11 лет брака и 13 месяцев жизни отдельно друг от друга. Но актеры продолжают общаться и вместе воспитывают детей. "Он бывает в моем доме ежедневно. У каждого из нас есть своя жизнь, но у нас есть и семейная жизнь. Крис принял бы пулю за меня, хотя я не его жена. Думаю, мы с ним внесли положительный вклад в культуру развода", – сказала как-то Гвинет.

А еще она особенно подчеркнула, что пара так старается именно для детей, двенадцатилетней Эппл и десятилетнего Мозеса. Родители не жалеют времени на совместные прогулки, встречи и ужины, о которых, впрочем, Гвинет не так часто рассказывает в соцсетях, ограждая дочь и сына от лишнего внимания.

И вот, совсем недавно Эппл и Гвинет "попались" папарацци. Оказалось, Эппл растет невероятной красавицей и очень похожа на маму.

bona nit des de les muntanyes de Barcelona. Poma, Moisès i jo

Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Let's do this....

Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

#girls #InternationalGirlsDay

Фото опубликовано Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

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Гвинет Пэлтроу с дочкой Эппл и сыном Мозесом
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peopletalk

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