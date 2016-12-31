Вылитая мама: как выглядит дочь Гвинет Пэлтроу (фото)
Эппл растет невероятной красавицей и очень похожа на маму
44-летняя Гвинет Пэлтроу подала на развод с 39-летним Крисом Мартином в прошлом году, после 11 лет брака и 13 месяцев жизни отдельно друг от друга. Но актеры продолжают общаться и вместе воспитывают детей. "Он бывает в моем доме ежедневно. У каждого из нас есть своя жизнь, но у нас есть и семейная жизнь. Крис принял бы пулю за меня, хотя я не его жена. Думаю, мы с ним внесли положительный вклад в культуру развода", – сказала как-то Гвинет.
А еще она особенно подчеркнула, что пара так старается именно для детей, двенадцатилетней Эппл и десятилетнего Мозеса. Родители не жалеют времени на совместные прогулки, встречи и ужины, о которых, впрочем, Гвинет не так часто рассказывает в соцсетях, ограждая дочь и сына от лишнего внимания.
И вот, совсем недавно Эппл и Гвинет "попались" папарацци. Оказалось, Эппл растет невероятной красавицей и очень похожа на маму.
Гвинет Пэлтроу с дочкой Эппл и сыном Мозесом
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