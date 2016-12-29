"Я так по ней скучаю": последние слова Дебби Рейнольдс были о Кэрри Фишер (фото)

В этом году Рейнольдс перенесла уже несколько ударов, и здоровье ее ухудшалось

Последние слова, которые сказала актриса Дебби Рейнольдс перед тем, как у нее случился сердечный приступ, были о дочери Кэрри Фишер, сообщает TMZ.

По словам сына Рейнольдс Тодда Фишера, мать находилась у него дома и обсуждала похороны своей дочери. В какой-то момент она произнесла: "Я так по ней скучаю, я хочу быть с Кэрри". Через 15 минут с Рейнольдс случился удар.

По словам источников издания, в этом году Рейнольдс перенесла уже несколько ударов, и здоровье ее ухудшалось, и предполагается, что актриса не вынесла смерти дочери.

Ранее сообщалось, что Рейнольдс умерла в возрасте 84 лет после экстренной госпитализации.

Напомним, что ее дочь, актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря.