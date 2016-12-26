"Я верю в то, что есть жизнь после смерти": ТОП цитат Джорджа Майкла (фото)

За творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов. Последний Symphonica вышел в 2014 году

Британский певец Джордж Майкл, настоящее имя которого Георгиос Кириякос Панайотоу, родился в Лондоне 25 июня 1963 года в семье грека-киприота и англичанки.

С 1981 по 1986 годы Джордж Майкл вместе с Эндрю Риджли выступал в составе группы Wham!, а после ее распада – в 1986 году Майкл начал сольную карьеру.

За свое творчество Джордж стал обладателем наград American Music Awards, BRIT Awards и Grammy.

За творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов. Последний Symphonica вышел в 2014 году.

Джордж Майкл принимал активное участие в благотворительных проектах, а также являлся одним из попечителей Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Фото: AFP

Певца не раз задерживала полиция за употребление наркотиков. А в 2010 году за вождение в состоянии наркотического опьянения он и вовсе был приговорен к восьми неделям тюрьмы и лишению водительских прав на пять лет.

В возрасте 53 лет Джордж Майк умер, по предварительным данным, от сердечной недостаточности.

Сайт Сегодня. ua собрал ТОП самых популярных цитат певца о жизни, музыке, популярности, сексе и поклонниках.

Фото: AFP

1. Во время бешеной популярности дуэта Wham! я спал с женщинами… Но после распада группы, я долго не мог прийти в себя. В том числе потому, что именно тогда осознал, что я гей, а не бисексуал.

2. Музыку я не могу перестать писать – она во мне, я умею ее делать и буду ее делать.

Фото: AFP

3. Я определяю свою сексуальность с точки зрения людей, которых я люблю.

4. Если бы меня сейчас сбил автобус, я бы умер счастливым человеком — с тем количеством качественной музыки, которую я оставил миру

5. Я не нуждаюсь в одобрении людей, которые меня не одобряют

6. Когда после стольких лет работы тебя все-таки называют лучшим певцом, хочется прыгать до потолка. Признание зрителей всегда приятно.

Фото: AFP

7. Я верю в то, что есть жизнь после смерти, и всегда стремился к тому, чтобы моя музыка и стихи были направлены к свету, а не во тьму, помогали людям в трудных ситуациях

8. Сексуальное направление не имеет особого значения, главное — чтобы человек был счастлив

Фото: AFP

9. Я никогда не думал, что люди будут восхищаться моей внешностью. В юношестве я был абсолютно непривлекательным. Я вырос вместе с Эндрю, настоящим красавчиком, и всегда полагал, что все внимание достанется ему.

10. Пожалуй, стоит быть сильнее своего прошлого. Будущее всё ещё может дать тебе шанс...

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.