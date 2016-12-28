"Я всегда буду Леей": ТОП цитат Кэрри Фишер (фото)

В больнице актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения

Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря в возрасте 60 лет. Несколько дней назад актриса была срочно госпитализирована с сердечным приступом. Позже ее мать рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось.

Но, как передает TMZ, артистка умерла от остановки сердца. Утверждается, что в больнице Фишер была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и ее состояние не улучшалось.

Кэрри Фишер широко известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".

Сайт Сегодня. ua составил ТОП цитат известной актрисы о жизни, работе в кино и любви.

Я всегда буду Леей. Лея следует за мной, как неуловимый аромат.

Красота и молодость – не предмет для гордости. Они не долговечны. Просто счастливое стечение обстоятельств и ДНК.

Нет такого момента, когда вы можете сказать себе: "Все, я успешен сейчас, могу и вздремнуть".

Вы не сможете найти искренней близости в Голливуде, потому что все так хорошо могут изображать искренность.

Люди до сих пор спрашивают меня, думала ли я, что "Звездные войны" будут таким хитом. Да мы все это знали. Единственный, кто оставался в неведенье – Джордж.