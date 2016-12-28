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"Я всегда буду Леей": ТОП цитат Кэрри Фишер (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/34_main.1482929144.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/34_tn.1482929144.jpg Звезды В больнице актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения

"Я всегда буду Леей": ТОП цитат Кэрри Фишер (фото)

Сегодня, 15:09

В больнице актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения

Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря в возрасте 60 лет. Несколько дней назад актриса была срочно госпитализирована с сердечным приступом. Позже ее мать рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось.

Но, как передает TMZ, артистка умерла от остановки сердца. Утверждается, что в больнице Фишер была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и ее состояние не улучшалось.

Кэрри Фишер широко известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".

Сайт Сегодня. ua составил ТОП цитат известной актрисы о жизни, работе в кино и любви.

  • Я всегда буду Леей. Лея следует за мной, как неуловимый аромат.
  • Красота и молодость – не предмет для гордости. Они не долговечны. Просто счастливое стечение обстоятельств и ДНК.
  • Нет такого момента, когда вы можете сказать себе: "Все, я успешен сейчас, могу и вздремнуть".
  • Вы не сможете найти искренней близости в Голливуде, потому что все так хорошо могут изображать искренность.
  • Люди до сих пор спрашивают меня, думала ли я, что "Звездные войны" будут таким хитом. Да мы все это знали. Единственный, кто оставался в неведенье – Джордж.

Ранее сообщалось, что умерла актриса Кэрри Фишер.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

Сегодня

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