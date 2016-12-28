"Я всегда буду Леей": ТОП цитат Кэрри Фишер (фото)
В больнице актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения
Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря в возрасте 60 лет. Несколько дней назад актриса была срочно госпитализирована с сердечным приступом. Позже ее мать рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось.
Но, как передает TMZ, артистка умерла от остановки сердца. Утверждается, что в больнице Фишер была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и ее состояние не улучшалось.
Кэрри Фишер широко известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".
Сайт Сегодня. ua составил ТОП цитат известной актрисы о жизни, работе в кино и любви.
- Я всегда буду Леей. Лея следует за мной, как неуловимый аромат.
- Красота и молодость – не предмет для гордости. Они не долговечны. Просто счастливое стечение обстоятельств и ДНК.
- Нет такого момента, когда вы можете сказать себе: "Все, я успешен сейчас, могу и вздремнуть".
- Вы не сможете найти искренней близости в Голливуде, потому что все так хорошо могут изображать искренность.
- Люди до сих пор спрашивают меня, думала ли я, что "Звездные войны" будут таким хитом. Да мы все это знали. Единственный, кто оставался в неведенье – Джордж.
Ранее сообщалось, что умерла актриса Кэрри Фишер.
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