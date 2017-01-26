Йен Сомерхолдер рассказал о возвращении Нины Добрев в финале "Дневников вампира"

Вчера, 17:00

В недавних сериях "Дневников вампира" зрители уже могли наблюдать многочисленные флэшбэки с Еленой Гилберт

Нина Добрев. Фото: AFP
Нина Добрев. Фото: AFP

Даже если Нина Добрев и не вернется на съемочную площадку "Дневников вампира", чтобы сняться в финальных эпизодах сериала, Йен Сомерхолдер обещает зрителям множество сцен с ее героиней, Еленой Гилберт.

В недавних сериях "Дневников вампира" зрители уже могли наблюдать многочисленные флэшбэки с Еленой Гилберт стараниями Сибил, но в финале, как утверждает Йен Сомерхолдер, ее будет еще больше – просто потому, что Елена очень важна для его героя, Деймона Сальваторе.

"Одно я знаю точно: на самом деле Елена никогда не покидала Мистик-Фоллс",-  рассуждает актер в интервью TV Line. "Она всегда незримо присутствует и играет важную роль в жизни Деймона, в его осознании себя – особенно в последних эпизодах. Несмотря на все то, через что он проходит сейчас, он по-прежнему старается принимать решения, которые одобрила бы Елена, потому что она – по-прежнему свет его жизни".

К сожалению, Йен Сомерхолдер не уверен, вернется ли исполнительница роли Елены Гилберт, актриса Нина Добрев, в сериал – хотя слухи о ее возвращении появились еще летом 2016 года, до премьеры финального 8 сезона.
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Источник:

popcornnews.ru

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