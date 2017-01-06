Юбку забыла: Веру Брежневу раскритиковали за чересчур откровенный наряд (фото)

Певица Вера Брежнева порадовала эффектным образом. Исполнительница продемонстрировала все достоинства своей фигуры в откровенном наряде.

Для новогоднего шоу Вера выбрала ультракороткое блестящее платье. Внешний вид артистки смутил пользователей в Instagram.

Брежневой посоветовали быть скромнее: "Как кукла Барби", "Поскромнее надо с возрастом", "Согласна, такой вид отталкивает, скромнее надо быть, в ее возрасте", "Как-то непонятен наряд, это в принципе для фигурного катания", "Юбку забыла надеть", "Девочки будьте скромней", "С шеста слезла", "Как-то не скромно. И фасон не тот. Такие платья для Ани Лорак", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram