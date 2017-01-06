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Юлия Проскурякова рассказала, почему не готова рожать Игорю Николаеву сына http://www.segodnya.ua/img/article/7859/39_main.1483691838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/39_tn.1483691838.jpg Звезды Певица пока не хочет становиться мамой во второй раз

Юлия Проскурякова рассказала, почему не готова рожать Игорю Николаеву сына

Сегодня, 10:30

Певица пока не хочет становиться мамой во второй раз

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Instagram
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Instagram

Юлия Проскурякова дала интервью интернет-порталу Sobesednik и рассказала о том, как изменилась их с мужем жизнь после появления на свет дочери Вероники. Певица счастлива, быть мамой и признается, что все то время, что не могла забеременеть, молилась именно о дочке.

Теперь, когда у артистки сбылась ее главная мечта, можно подумать и о сыне. Но Юлия не скрывает, что подарить Игорю продолжателя его фамилии пока не готова. "Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!", — заявила она в разговоре.

Проскурякова считает Николаева великолепным отцом: "Я ожидала, что он таким будет. Потому что он очень хорошо относится к своей первой дочери. У Игоря есть все качества для хорошего папы. Он – надежный и ответственный человек, прекрасный мужчина, который обеспечивает всю семью. Он не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он – отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит", – рассказала певица.
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