Юлия Проскурякова рассказала, почему не готова рожать Игорю Николаеву сына

Юлия Проскурякова дала интервью интернет-порталу Sobesednik и рассказала о том, как изменилась их с мужем жизнь после появления на свет дочери Вероники. Певица счастлива, быть мамой и признается, что все то время, что не могла забеременеть, молилась именно о дочке.

Теперь, когда у артистки сбылась ее главная мечта, можно подумать и о сыне. Но Юлия не скрывает, что подарить Игорю продолжателя его фамилии пока не готова. "Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!", — заявила она в разговоре.

Проскурякова считает Николаева великолепным отцом: "Я ожидала, что он таким будет. Потому что он очень хорошо относится к своей первой дочери. У Игоря есть все качества для хорошего папы. Он – надежный и ответственный человек, прекрасный мужчина, который обеспечивает всю семью. Он не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он – отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит", – рассказала певица.