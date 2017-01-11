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Юлия Санина в бикини проводит отпуск с мужем (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/6_main.1484121495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/6_tn.1484121495.jpg Звезды Певица похвасталась плоским животиком в отпуске

Юлия Санина в бикини проводит отпуск с мужем (фото)

Сегодня, 11:00

Певица похвасталась плоским животиком в отпуске

Участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко. Фото: Instagram
Участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко. Фото: Instagram

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников на странице в Instagram яркими семейными фото.

Судья шоу "X-фактор" продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Певица вместе с мужем – музыкантом Валерием Бебко наслаждается отдыхом в теплых краях. На острове Юлия похвасталась плоским животиком в белом бикини. 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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