Юлия Санина в бикини проводит отпуск с мужем (фото)

Певица вместе с мужем – музыкантом Валерием Бебко наслаждается отдыхом в теплых краях. На острове Юлия похвасталась плоским животиком в белом бикини.

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