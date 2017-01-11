Юлия Санина в бикини проводит отпуск с мужем (фото)
Певица похвасталась плоским животиком в отпуске
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников на странице в Instagram яркими семейными фото.
Судья шоу "X-фактор" продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Певица вместе с мужем – музыкантом Валерием Бебко наслаждается отдыхом в теплых краях. На острове Юлия похвасталась плоским животиком в белом бикини.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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