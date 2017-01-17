Юлия Высоцкая решилась на радикальные перемены ради мужа

По словам артистки, она никогда не уделяет много времени сборам для выхода на красную дорожку

Актриса Юлия Высоцкая вспомнила, как Андрей Кончаловский повлиял на ее жизнь. По словам Юлии, после встречи с супругом она стала меньше пользоваться декоративными косметическими средствами, а также перестала ярко одеваться.

По словам самой артистки, она не любит вызывающий макияж. К тому же, это не нравится ее супругу, Андрею Кончаловскому. "Меня с детства мало интересовало, во что я одета, и период "боевой раскраски" длился у меня очень недолго – лет с 14 до 16. После 16 я краситься перестала. Я думаю, ему это нравится. Вообще, он любит "умытые" лица", – отметила Высоцкая.

По словам артистки, она никогда не уделяет много времени сборам для выхода на красную дорожку. Юлия считает, что в образе всегда должна присутствовать некоторая степень легкомыслия и небрежности. "Мне кажется, мы с ним вообще похожи. То, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже", – призналась Юлия.

Высоцкая считает, что они с мужем нашли много точек соприкосновения в тот момент, когда их отношения стали достаточно серьезными. "Влюбленность – это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда ты товарищ, когда вы вместе", – объяснила артистка.