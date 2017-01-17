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Юлия Высоцкая решилась на радикальные перемены ради мужа http://www.segodnya.ua/img/article/7890/38_main.1484656722.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/38_tn.1484656722.jpg Звезды По словам артистки, она никогда не уделяет много времени сборам для выхода на красную дорожку

Юлия Высоцкая решилась на радикальные перемены ради мужа

Сегодня, 16:00

По словам артистки, она никогда не уделяет много времени сборам для выхода на красную дорожку

Юлия Высоцкая. Фото: Instagram
Юлия Высоцкая. Фото: Instagram

Актриса Юлия Высоцкая вспомнила, как Андрей Кончаловский повлиял на ее жизнь. По словам Юлии, после встречи с супругом она стала меньше пользоваться декоративными косметическими средствами, а также перестала ярко одеваться.

По словам самой артистки, она не любит вызывающий макияж. К тому же, это не нравится ее супругу, Андрею Кончаловскому. "Меня с детства мало интересовало, во что я одета, и период "боевой раскраски" длился у меня очень недолго – лет с 14 до 16. После 16 я краситься перестала. Я думаю, ему это нравится. Вообще, он любит "умытые" лица", – отметила Высоцкая.

По словам артистки, она никогда не уделяет много времени сборам для выхода на красную дорожку. Юлия считает, что в образе всегда должна присутствовать некоторая степень легкомыслия и небрежности.  "Мне кажется, мы с ним вообще похожи. То, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже", – призналась Юлия.

Высоцкая считает, что они с мужем нашли много точек соприкосновения в тот момент, когда их отношения стали достаточно серьезными. "Влюбленность – это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда ты товарищ, когда вы вместе", – объяснила артистка.
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Источники:

HELLO.RU, СтарХит

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