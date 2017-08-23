"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

Сегодня, 16:44

Под снимком поставили "лайк" больше 1700 человек

Михаил Поплавский отдыхает со вкусом. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail
Михаил Поплавский отдыхает со вкусом. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Певец и ректор одного из украинских университетов Михаил Поплавский похвастался на своей странице в Instagram фотографией с отдыха. Звезда отечественной поп-сцены отдыхает на море в Украине.

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"Наслаждайтесь каждой минутой жизни! Как любите отдыхать в такую жару?" – подписал фото артист.


Оригинальный снимок Михаила Поплавского собрал больше 1700 лайков.

"Дон Мигель, я сначала подумал у Вас в руке монопод для селфи", пишет один из пользователей сети. "Поплавский поплыл", "Приколист", "Юный карась", "Поплавок", "Юный тюлень", комментируют другие люди.
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"Сегодня"

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