"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

Под снимком поставили "лайк" больше 1700 человек

Певец и ректор одного из украинских университетов Михаил Поплавский похвастался на своей странице в Instagram фотографией с отдыха. Звезда отечественной поп-сцены отдыхает на море в Украине.

"Наслаждайтесь каждой минутой жизни! Как любите отдыхать в такую жару?" – подписал фото артист.



Оригинальный снимок Михаила Поплавского собрал больше 1700 лайков.

"Дон Мигель, я сначала подумал у Вас в руке монопод для селфи", пишет один из пользователей сети. "Поплавский поплыл", "Приколист", "Юный карась", "Поплавок", "Юный тюлень", комментируют другие люди.