Юрий Горбунов сделал пародию на жену, а Елену Кравец "разрезали" пополам

В Киеве состоялись съемки новой игры проекта "Лига смеха". В рамках второй 1/8 финала на сцену вышли шесть команд со своими звездными тренерами, а именно – "Трио разные и ведущая" под руководством Елены Кравец, "Де Ришелье" с Антоном Лирником, "Мини-панки" и их наставница Оля Полякова, "Винницкие", опекаемые тренером Юрием Горбуновым, "Крупа" с Евгением Кошевым и "Стояновка" с предводителем Игорем Ласточкиным. Тренер Потап в этот день отдыхал – его "Библейская сборная" покинула сезон после прошлой игры. Кстати, коллега Потапа, певица Настя Каменских очень была огорчена этим фактом. "Надеюсь, они вернутся в следующем сезоне", – сказала за кулисами Настя. К слову, певица призналась, что сама не прочь повторно выступить на сцене "Лиги смеха": "Мне понравилось быть в роли приглашенной актрисы, надеюсь, меня и в этом сезоне кто-то позовет участвовать. Ведь я являюсь поклонницей этой игры, и мне кажется, ее не любить в принципе невозможно".

По традиции съемки игры проходили в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец). Темой игры снова были выбраны профессии.

Молдаване из "Стояновки" стали музыкантами и показали, как в их стране проходят съемки проекта "Голос". Также участники поздравили украинцев со скорым принятием безвизового режима: "Посмотрите на нас, через три года вы также будете выглядеть!", – "обнадежил" зрителей в зале лидер команды Иван Люленов. "Винницким" достались роли журналистов, поэтому Юрию Горбунову было грех не воспользоваться моментом и не спародировать свою жену – Катю Осадчую. Надев на голову шляпку в виде ведра с попкорном, Горбунов назвал себя Юрием Осадчим и "проехался" по всем тренерам, задавая им каверзные вопросы.

"Трио разные и ведущая" устроили на сцене настоящее цирковое представление, для чего даже "разрезали" пополам своего тренера Елену Кравец. "Де Ришелье" перевоплотились в художников, а Антон Лирник впервые показал своего брата-близнеца.

Евгений Кошевой, временно заменяющий Сергея Сивохо, прочитал рэп для среднего звена, ведь ему и его команде "Крупа" достались роли поэтов. Самым скандальным выступлением по праву можно назвать шоу, которое устроила на сцене Оля Полякова вместе со своими подопечными "Мини-панками". Ребята показали уникальный танец бомжа, участвующего в телевизионном шоу, а еще вывели на сцену полуголых танцовщиц.

В конкурсе "Музыкальный баттл" приглашенными звездами стали участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Ребята пели строки из своих известных песен, а команды должны были смешно их закончить.