Закулисье "Евровидения": корвалол для участников и слезы Джамалы

В выходные состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 — песенный конкурс, напомним, пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Журналисты "Сегодня" побывали на прямом эфире шоу, организаторами которого, как и в прошлом году, стали два телеканала — СТБ и Перший. Всего в первом полуфинале выступали восемь конкурсантов — СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян. Все номера участников были очень яркими, но выбрать пришлось только двоих. В итоге, по результатам голосования жюри и зрителей, в финал вышли певица TAYANNA (настоящее имя Татьяна Решетняк) и группа "Сальто Назад".

ИЗНАНКА. Зрители, пришедшие загодя в ДК КПИ (билеты: 170—890 грн), были неприятно удивлены длинной очередью на вход: оказалось, что в части помещения неожиданно вырубился свет, поэтому никого в зал не пускали. Впрочем, неполадки быстро устранили, и публика вовремя заняла свои места. Перед тем как режиссер эфира начал отсчет минут до прямого эфира, со зрителями вел беседы ведущий нацотборов Сергей Притула. Надо отметить, что шоумен был на высоте и импровизировал не только во время телетрансляции, но и в перерывах, подкалывая гостей ("А как вам досталось это место? Вы что, мажор?") и членов жюри ("Андрей, видно, что ты вчера хорошо погулял"). К слову, судей на эфире поддерживали близкие и коллеги: так, в перерывах на рекламу к Данилко все время подбегали его "мама по сцене", актриса Инна Белоконь, и продюсер Юрий Никитин. Джамалу на сцене окружал вниманием стилист, а за кулисами ждал жених Бекир. Поддержать же Константина Меладзе приехала с открытия Недели моды его жена, певица Вера Брежнева, которая накануне отпраздновала 35-летие.

Кроме зрелищных номеров зрители запомнили и красноречие членов жюри: Меладзе, например, сравнил композицию с кроликом и сообщил исполнителям, что лучше всего исполнять песню...кишками. Кстати, за кулисами во время эфира кому-то из участников искали корвалол: видимо, кто-то всерьез не мог справиться с волнением. Не стеснялась проявлять свои эмоции на публике Джамала: после увиденного номера белорусской группы NAVI BAND она еще долго не могла прийти в себя — ребята исполнили на родном языке ее хит "1944", чем вызвали у певицы слезы.

Впереди еще два полуфинала и выступления 16 участников. Кто же представит нашу страну на 62-м песенном конкурсе, определится в финале нацотбора — 25 февраля, в который войдут шесть конкурсантов. "Наша цель — выбрать самого талантливого, наиболее психологически настроенного артиста, с лучшей песней. Спрогнозировать, кто из этих исполнителей пройдет в финал, мне очень сложно. Я совершенно искренне могу сказать, что силы очень равны", — сказал за кулисами "Сегодня" Меладзе.