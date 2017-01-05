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Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен вновь встретятся на одной съемочной площадке http://www.segodnya.ua/img/article/7858/30_main.1483634317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/30_tn.1483634317.jpg Звезды Оба актера сыграют боевике под названием "Black Water"

Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен вновь встретятся на одной съемочной площадке

Сегодня, 18:56

Оба актера сыграют боевике под названием "Black Water"

Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен. Кадр из фильма
Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен. Кадр из фильма

Звезды фильма "Универсальный солдат" Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен вновь встретятся на одной съемочной площадке. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, оба актера сыграют боевике под названием "Black Water", который собирается снимать студия Dawn`s Light Media.

В центре сюжета окажется работающий под прикрытием оперативник (Ван Дамм), который приходит в себя в секретной тюрьме ЦРУ, находящейся на специально оборудованной подводной лодке. Какая роль досталась Лундгрену, пока не уточняется, лишь подчеркивается, что в этом кинопроекте актеры впервые будут по одну сторону баррикад. Сроки работ и возможный прокатный график фильма на момент написания данной заметки не уточнялись.

Напомним, что в 2016 году зрители могли видеть Жан-Клода Ван Дамма в телевизионном сериале "Жан-Клод Ван Джонсон", а также картине "Кикбоксер", ставшей римейком популярного в 80-е годы прошлого века боевика. Что касается Лундгрена, то он появлялся в фильме "Да здравствует Цезарь!" в роли капитана субмарины, а также в боевике "Детсадовский полицейский 2", которая стала непрямым продолжением знаменитой комедии с участием Арнольда Шварценеггера.
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Источник:

kinonews.ru

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