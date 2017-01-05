Звезды фильма "Универсальный солдат" Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен вновь встретятся на одной съемочной площадке. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, оба актера сыграют боевике под названием "Black Water", который собирается снимать студия Dawn`s Light Media.

В центре сюжета окажется работающий под прикрытием оперативник (Ван Дамм), который приходит в себя в секретной тюрьме ЦРУ, находящейся на специально оборудованной подводной лодке. Какая роль досталась Лундгрену, пока не уточняется, лишь подчеркивается, что в этом кинопроекте актеры впервые будут по одну сторону баррикад. Сроки работ и возможный прокатный график фильма на момент написания данной заметки не уточнялись.

Напомним, что в 2016 году зрители могли видеть Жан-Клода Ван Дамма в телевизионном сериале "Жан-Клод Ван Джонсон", а также картине "Кикбоксер", ставшей римейком популярного в 80-е годы прошлого века боевика. Что касается Лундгрена, то он появлялся в фильме "Да здравствует Цезарь!" в роли капитана субмарины, а также в боевике "Детсадовский полицейский 2", которая стала непрямым продолжением знаменитой комедии с участием Арнольда Шварценеггера.