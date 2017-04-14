Жанна Бадоева раскрыла секрет своего стиля

Телеведущая Жанна Бадоева на странице в Instagram раскрыла секрет своего стиля и рассказала, как выбирает наряды.

Одежду ведущая предпочитает приобретать в разных местах. Жанна призналась, что в ее гардеробе можно найти вещи от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

"С обувью я вопрос для себя решила, туфли я делаю под себя и по моим пожеланиям! Конечно, если я вдруг увижу другую фирму, и мне очень понравятся ботинки, я их примеряю, и если они будут "моими", я их куплю, но в принципе в этом нет уже необходимости! С одеждой другая история! Если обувь я покупаю и делаю только дорогую и брендовую (я считаю, как ни крути, но обувь и сумка должны быть прочными, надежными и дорогими), то одежду обожаю покупать просто по вдохновению! Я не люблю брендовые вещи, покупаю их, если нахожу "свою" вещь, но это бывает редко! Я могу себе позволить получить удовольствие, купив винтажную одежду на блошиных рынках, в винтажных магазинах Америки и Италии. Обожаю молодых, не раскрученных итальянских дизайнеров, у которых есть свои бутики, а не сеть магазинов. Люблю покупать сразу готовый образ! То есть, если беру юбку, то я должна сразу понимать какой верх у меня есть или посмотреть в том же магазине, что можно с ней носить, с какой обувью и аксессуарами (украшения, ремни, накидки, платки). Люблю, чтобы одежда была "моя", а не модная! Я не люблю какие-то тренды, ношу только то, что мне подходит и делает меня лучше, а не просто модный цвет (кстати, это вообще чушь) или деталь! Я люблю в одежде многослойность, чтобы не сразу было понятно, что на мне. Люблю черный цвет! Делаю шопинг спонтанно, не собираюсь специально никогда! Если дорогая вещь мне очень понравилась, но я понимаю, что я буду про нее думать и завтра, то покупаю и не жалею денег! Очень люблю шить одежду у моих дизайнеров, у которых я уже одеваюсь больше 10 лет LUVI! Но сейчас я живу далеко и часто не могу с ними видеться, поэтому реже стала шить! Но это не мешает мне шить реже, но качественней!", – поделилась звезда.