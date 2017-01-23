Жанна Бадоева раскрыла секрет своей диеты

Телеведущая Жанна Бадоева на странице в Instagram раскрыла секрет своей диеты. Жанна призналась, что уже давно не ест сахар. Бадоева также не употребляет алкоголь.

"Я тут за завтраком опять наткнулась на придуманное кем то правило, не есть после 18:00! И я знаю очень многих женщин, которые его придерживаются. Но я признаюсь, я ем после 18:00! Мой образ жизни, к сожалению, или к счастью не позволяет мне есть по расписанию, поэтому ем всегда, когда есть возможность. Но не ем сахар (уже давно), вечером (после 18:00) стараюсь не есть мучного, хоть хлеб очень люблю, не ем жирного, не пью алкоголь (мне не вкусно)", – поделилась ведущая.