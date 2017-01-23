Жена Ступки избила Горбунова арматурой (фото)

В украинский прокат выходит фильм "Правило боя" — первый в нашей стране настоящий спортивный экшен. В процессе производства сейчас также находится сериальная версия фильма (она выйдет во второй половине следующего года на телеканале ICTV). "Сегодня" узнала подробности съемок картины, которая обещает стать самым заметным украинским кинопродуктом сезона.

О ЧЕМ СЮЖЕТ. Главный герой фильма "Правило боя" — боксер Тарас. На жизнь он зарабатывает с помощью уличных боев. Узнав однажды, что его матери нужна сложная операция, Тарас отправляется на нелегальный тотализатор. Несмотря на это, он быстро строит успешную карьеру, но при этом наживает врага — криминального авторитета, который оставляет боксера без выигрыша. Теперь Тарас одержим идеей отомстить. Но в его противостоянии с мафией правила бокса быстро превращаются в правила боя...Режиссером первого украинского спортивного экшена стал Алексей Шапарев ("Гвардия", "Киевский торт"). Актерский состав здесь по-настоящему звездный — Алексей Горбунов, Влад Никитюк, Станислав Боклан, Анатолий Пашинин, Дмитрий Ступка. Кроме того, картина стала кинодебютом для популярного украинского музыканта, фронтмена рок-группы O’Torvald Жени Галича и всемирно известного боксера, действующего чемпиона мира Александра Усика.

АКТЕРОВ ОТПРАВИЛИ В СПОРТЗАЛ. Задолго до начала съемок исполнители главных ролей начали усердно к ним готовиться — не только учить сценарий, но и проводить много времени в спортзале. "Я никогда раньше не занимался боксом и вообще — боевыми искусствами, — признался "Сегодня" Влад Никитюк, который в фильме сыграл боксера Тараса. — Первая задача, которая стояла передо мной — получить более спортивную форму, овладеть какими-то боевыми основами. На подготовку у нас с тренером ушло около двух месяцев очень интенсивных тренировок". Кстати, все бои героев киноленты поставил известный боевой хореограф голливудских знаменитостей Сергей Житниковский, который также сам снялся в фильме. Не обошлось на съемках без травм. "Я повредил левую ногу, у меня было сильное растяжение, — вспоминает Влад Никитюк. — Мы даже на две недели перенесли съемки из-за этого, потому что я не мог тренироваться. Но вообще старался беречься". А вот дублеров у актеров не было, поэтому все удары им в буквальном смысле пришлось брать на себя.

ГОРБУНОВУ ДОСТАЛОСЬ. Девушек в фильме на ринг не отправляли. Но актрисам Даше Трегубовой и Полине Логуновой на съемках тоже приходилось несладко. "Однажды меня снимали на крыше отеля "Лыбидь" под палящим 30-градусным солнцем. Все бы ничего, но снимали зимнюю сцену, и на мне было шерстяное пальто! Из этой сцены мы с Владом Никитюком выходили буквально вареными", — вспоминает Даша Трегубова. Полине Логуновой в одной из сцен пришлось даже бить Алексея Горбунова арматурой по голове. Кстати, в "Правиле боя" Полина снялась вместе с мужем — актером Дмитрием Ступкой. Как признался Дмитрий "Сегодня", никаких советов супруге-дебютантке он не давал: "Для этого есть режиссер. Полина играла молодую девочку, ей необходимо было просто быть собой".

В ФИЛЬМЕ — НАСТОЯЩИЙ БОКС. Режиссер фильма Алексей Шапарев признается: на написание сценария его вдохновили украинские боксеры. "То, что они делают не только в украинском, но и в мировом боксе, достойно быть запечатленным на экране, — уверен режиссер. Прокат фильма "Правило боя" стартует 26 января.