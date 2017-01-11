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"Живем дальше": Алла Пугачева записала ироничный ролик своим критиканам (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/2_main.1484143880.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/2_tn.1484143880.jpg Звезды На петицию отреагировали уже почти 200 тысяч пользователей

"Живем дальше": Алла Пугачева записала ироничный ролик своим критиканам (видео)

Сегодня, 16:09

На петицию отреагировали уже почти 200 тысяч пользователей

Пугачева не унывает. Фото: instagram.com/alla_orfey
Пугачева не унывает. Фото: instagram.com/alla_orfey

Скандал с петицией против певицы Аллы Пугачевой набирает обороты. На сайте change.org появилось открытое письмо, которое адресовано генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву.

На защиту певицы встали многие звезды и публично поддерживают ее, публикуя посты в соцсетях.

Тем временем на петицию отреагировали уже почти 200 тысяч пользователей.

Сама Пугачева не осталась в стороне и прокомментировала такое заявление в ироничном стиле.

"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала она.

А через некоторое время и вовсе записала для своих критиканов ироничное видео со своими домашними тапочками.

"не надо собирать никакие там подписи! Ведь самое смешное – это желание нравится всем. Кому-то нравится, кому-то – нет. Живем дальше", – рассказала Пугачева.

Живем дальше!!!Люблю вас!!!

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Короткий видеоролик всего за несколько часов собрал более 78 тысяч просмотров и комментариев с призывом, чтобы она не реагировала на подобные выходки ее критиканов.
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Источник:

"Сегодня"

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