"Живем дальше": Алла Пугачева записала ироничный ролик своим критиканам (видео)

На петицию отреагировали уже почти 200 тысяч пользователей

Скандал с петицией против певицы Аллы Пугачевой набирает обороты. На сайте change.org появилось открытое письмо, которое адресовано генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву.

На защиту певицы встали многие звезды и публично поддерживают ее, публикуя посты в соцсетях.

Тем временем на петицию отреагировали уже почти 200 тысяч пользователей.

Сама Пугачева не осталась в стороне и прокомментировала такое заявление в ироничном стиле.

"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала она.

А через некоторое время и вовсе записала для своих критиканов ироничное видео со своими домашними тапочками.

"не надо собирать никакие там подписи! Ведь самое смешное – это желание нравится всем. Кому-то нравится, кому-то – нет. Живем дальше", – рассказала Пугачева.

Живем дальше!!!Люблю вас!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

Короткий видеоролик всего за несколько часов собрал более 78 тысяч просмотров и комментариев с призывом, чтобы она не реагировала на подобные выходки ее критиканов.