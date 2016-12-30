Значительную часть состояние Джорджа Майкла унаследуют его сестры

Скончавшийся от сердечного приступа певец Джордж Майкл оставил "значительную часть" своего состояния, которое оценивается в £105 млн (около130 млн) своей старшей сестре Мелани.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Как уточнил собеседник The Sun, 55-летняя родственница артиста, согласно документу, получит £50 млн.

Мелани, по данным изданий, на настоящий момент работает парикмахером. Как сообщает The Telegraph, она стригла Майкла на протяжении всей его карьеры, а также путешествовала с певцом во время его гастролей в конце 1980-х годов в Китае. Там она была его личным гримером.

Кроме того, как утверждает The Sun, в наследство Джордж Майкл включил еще одну старшую сестру, 57-летнюю Йоду.

Музыкант умер в Великобритании 26 декабря. Тело артиста было найдено в его частном доме в графстве Оксфордшир. В полиции смерть певца объяснили естественными причинами. Позже в тот же день менеджер Майкла сообщил, что причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.



