Зои Кравиц рассказала о вражде Шарлиз Терон и Тома Харди на съемках "Безумного Макса"

Сегодня, 02:26

По мнению Шарлиз Терон, ее вражда с Харди на съемках положительно сказалась на результате работы

Зои Кравиц. Фото: AFP
Зои Кравиц. Фото: AFP

Слухи о сложных отношениях Шарлиз Терон и Тома Харди на съемочной площадке фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road) ходили давно. Шарлиз и сама в интервью признавалась, что ей было трудно работать с Томом, а теперь с журналистами ew.com поделился впечатлениями очевидец звездной вражды – актриса Зои Кравиц, которая тоже снималась в боевике Джорджа Миллера.

"Да, они (Том Харди и Шарлиз Терон) не ладили. Мы были в пустыне очень долго. Думаю, что все очень устали и скучали по дому. Не видели ничего, кроме песка, в течение шести месяцев! От такого можно было сойти с ума…Не знаю, какие проблемы вызвали их взаимную неприязнь. Мне кажется, они просто не резонировали друг с другом",– сказала Зои Кравиц и сравнила съемки с летним лагерем.

По мнению Шарлиз Терон, ее вражда с Харди на съемках положительно сказалась на результате работы. 41-летняя актриса говорила, что их герои боролись друг с другом, поэтому не трудно было показать это состояние: "Если бы мы были милы друг с другом, возможно, лента получилась бы в десять раз хуже",– предположила актриса в одном из интервью год назад.
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