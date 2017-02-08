"Золотая рыбка": Ани Лорак засветила пышный бюст в откровенном костюме

Певица опубликовала фото с гримерной комнаты, на котором предстала в золотом наряде с пайетками

Певица Ани Лорак похвасталась эффектным образом на странице в Instagram. Каролина опубликовала фото с гримерной комнаты, на котором предстала в золотом костюме с пайетками.

Ани выбрала для концерта наряд, состоящий из топа с длинными рукавами и юбки-карандаша. Благодаря смелому декольте Лорак продемонстрировала пышную грудь.

Подписчики оценили яркое селфи, но нашлись и те, кому не понравился макияж артистки: "Очень крутая и круто выглядит", "На этой фото на Майкла Джексона похожа", "Золотая русалка", "Золотая рыбка", "Ужасный макияж", "Золотой слиток такой", "Ужас, что за маска на лице", На робота похожа, неудачное фото", "Шикарный костюм! Очень эффектно!", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram