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"Золотой глобус-2017": самые эффектные и откровенные наряды звезд (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/32_main.1483964073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/32_tn.1483964073.jpg Звезды Блейк Лайвли подчеркнула фигуру платьем с длинным шлейфом от Atelier Versace

"Золотой глобус-2017": самые эффектные и откровенные наряды звезд (фото)

Сегодня, 14:14

Блейк Лайвли подчеркнула фигуру платьем с длинным шлейфом от Atelier Versace

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Мюзикл забрал все 7 наград, в которых был номинирован, включая призы в категориях: за лучший фильм (комедия или мюзикл), лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лучший драматический фильм – "Лунный свет", а лучший анимационный фильм – "Зоотрополис". Почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена восьмикратной обладательнице "Золотого глобуса" — актрисе Мерил Стрип.

Звезды блистали на красной дорожке в ярких и эффектных нарядах от известных брендов.

Гостьи отдали предпочтение пышному многослойному подолу длиной в пол, вышивке, смелому декольте и высокому разрезу. Самым популярным цветом стал желтый, а самые востребованные дизайнеры в этом году  - Донателла Версаче и Зухаир Мурад.

Беременная Натали Портман выбрала желтое платье от Prada, а Риз Уизерспун – от Atelier Versace. София Вергара и Лили Коллинз появились перед фотографами в нарядах от Zuhair Murad.

Блейк Лайвли подчеркнула фигуру платьем с длинным шлейфом от Atelier Versace, а Кристен Белл блистала в расшитом пайетками наряде с откровенным декольте от Jenny Packham.

Эмма Стоун восхитила романтическим образом от Valentino, а Наоми Кэмпбелл в Atelier Versace сделала ставку на оригинальный декор.

"Мисс США 2012" Оливия Калпо впечатлила оригинальным пышным нарядом от Zuhair Murad. Эмили Ратажковски в Reem Acra засветила грудь.

Джиллиан Андерсон  выбрала белоснежное  платье от Jenny Packham. Джессика Бил в Elie Saab продемонстрировала стройные ноги.
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Источник:

"Сегодня"

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