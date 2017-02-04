Золотой наряд и модные очки: помолодевшая Алла Пугачева затмила гостей на вечеринке Яны Рудковской (фото)

Сегодня, 10:01

Продюсер пригласила на торжество в ресторан немало знаменитостей


Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Продюсер Яна Рудковская, спустя месяц после дня рождения, громко отпраздновала свое 42-летие. Продюсер пригласила на торжество в ресторан немало знаменитостей. Поздравить Рудковскую пришли – Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Жасмин, Тина Канделаки, семья Юдашкиных и многие другие.

Почти все гости соблюли дресс-код вечера – "Gold и nude". Развлекал звезд близкий друг Рудковской – Дима Билан. Певец выступил дуэтом с Примадонной и исполнил песню "Не отрекаются любя".

67-летняя Пугачева появилась на празднике в платье в пол золотого цвета, дополнив свой шикарный образ украшениями и модными очками.

"Алла Борисовна создала космическую атмосферу праздника, дресс-код соблюсти удалось всем, как говорят явка была 100 процентная! Спасибо всем моим друзьям за то, что Вы есть у меня, за Ваше чуткое внимание, подарки, и как поется в одной небезызвестной песни "не имей 100 рублей, а имей 100 друзей", а у меня их вчера было аж 150, и я хочу Вам сказать, что я счастливый человек, потому что меня окружают такие талантливые, добрые и красивые друзья!", – написала Рудковская под фото с Пугачевой и Орбакайте в Instagram.
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Источник:

"Сегодня"

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