"Золотой" торт и вечеринка в замке: Алла Пугачева в белом наряде отпраздновала день рождения

Певица Алла Пугачева в домашней обстановке отпраздновала день рождения. 15 апреля Примадонне исполнилось 68 лет.

В праздничный день Алла Борисовна устроила вечеринку в замке, в деревне Грязь.

Максим Галкин в Instagram сообщил, что гости стали приятной неожиданностью для его супруги. "Сюрприз для Аллы", – подписал Галкин снимок, на котором его супруга запечатлена в компании близких и родных людей.

Среди почетных гостей – дочь Кристина Орбакайте, внуки Дени Байсаров, Никита Пресняков и Клавдия Земцова, Олеся Судзиловская, Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина, Ида Достман, Алина Редель и другие.

Для вечеринки Алла Борисовна выбрала белое платье с оголенными плечами.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

В конце вечера артистке преподнесли "золотой" торт.

Фото: Instagram