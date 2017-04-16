"Золотой" торт и вечеринка в замке: Алла Пугачева в белом наряде отпраздновала день рождения
15 апреля Примадонне исполнилось 68 лет
Певица Алла Пугачева в домашней обстановке отпраздновала день рождения. 15 апреля Примадонне исполнилось 68 лет.
В праздничный день Алла Борисовна устроила вечеринку в замке, в деревне Грязь.
Максим Галкин в Instagram сообщил, что гости стали приятной неожиданностью для его супруги. "Сюрприз для Аллы", – подписал Галкин снимок, на котором его супруга запечатлена в компании близких и родных людей.
Среди почетных гостей – дочь Кристина Орбакайте, внуки Дени Байсаров, Никита Пресняков и Клавдия Земцова, Олеся Судзиловская, Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина, Ида Достман, Алина Редель и другие.
Для вечеринки Алла Борисовна выбрала белое платье с оголенными плечами.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
В конце вечера артистке преподнесли "золотой" торт.
Фото: Instagram
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