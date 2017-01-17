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Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон прокомментировала роман с Джейми Дорнаном http://www.segodnya.ua/img/article/7889/93_main.1484652186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/93_tn.1484652186.jpg Звезды Актриса устала от бесконечных вопросов о том, какие отношения ее связывают с напарником по картине 

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон прокомментировала роман с Джейми Дорнаном

Сегодня, 14:00

Актриса устала от бесконечных вопросов о том, какие отношения ее связывают с напарником по картине 

Дакота Джонсон. Фото: AFP
Дакота Джонсон. Фото: AFP

Съемки в эротической драме не всегда повод для того, чтобы начать встречаться с партнером по фильму. Так считает Дакота Джонсон. Актриса устала от бесконечных вопросов о том, какие отношения ее связывают с напарником по картине "50 оттенков серого" Джейми Дорнаном.

Несмотря на то, что у знаменитого красавчика есть возлюбленная, фанаты драмы регулярно приписывают ему романтическую связь с коллегой по фильму. Более того, поклонники уверены, что из-за разгоревшихся чувств партнеры предпочитают избегать друг друга на съемочной площадке. Дакоте оказались не слишком по душе такие слухи, поэтому она, наконец, решила высказаться и расставить все точки над "i".

"Да, мы ненавидим друг друга, и у нас роман – все это правда. Как вам такой ответ?", — с иронией заметила актриса.

Она также добавила, что из-за долгой совместной работы между ними возникло доверие и желание быть честными. Однако все это не стало предпосылками для начала романтической привязанности.

Напомним, что в феврале в кинотеатрах стартует премьера картины "На 50 оттенков темнее".
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