Звезда "Чудо-женщины" обнажила длинные ноги для глянца

Известная израильская актриса и модель Галь Гадот стала главной героиней майского номера журнала W Magazine. 31-летняя кинозвезда, исполнившая роль Чудо-женщины в одноименном супергеройском фильме режиссера Пэтти Дженкинса, появилась на страницах глянцевого издания в элегантных образах от ведущих мировых брендов, включая Gucci, Prada и Diane von Furstenberg, – передает НВ.

Фотосет актрисы был приурочен к выходу на экраны долгожданного фильма о Чудо-женщине, основанного на одноименном комиксе издательства DC Comics. Кинолента, премьера которой состоится в июне этого года, станет четвертым фильмом Расширенной вселенной DC после Отряда самоубийц.

В интервью Гадот рассказала о своем участии в нашумевшем проекте и призналась, что воплощать на экране роль одной из самых известных супергероинь в истории комиксов, было чрезвычайно интересно. Кроме того, актриса рассказала о сложном кастинге, который ей пришлось пройти, чтобы получить заветную роль:

"Когда я проходила кастинг на участие в проекте Бэтмен против Супермена, я не знала, что меня рассматривают на роль Чудо-женщины. Режиссер Зак Снайдер попросил меня сыграть на камеру и это был настоящий ад. Они рассматривали шесть или семь актрис, и мы все находились в разных трейлерах и должны были находиться там до тех пор, пока нас не вызовут. Ожидание – самое худшее для меня. Я просто сходила с ума. И затем я решила занять себя чем-то и включила музыку. Помню, что это был хит Бейонсе, под который я танцевала, чтобы снять напряжение. Поэтому, спасибо тебе, Бейонсе!", – заявила актриса.