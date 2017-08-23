Звезда "Друзей" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении карьеры

Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении актерской карьеры в эфире ток-шоу Конана О'Брайена.

"Мне 50 и несколько недель – я старею, – объяснил он. – Думаю, что лучше я выйду на пенсию раньше, чем позже, потому что мне бы очень хотелось ничего не делать. Это то, чем я займусь. Просто ничем".

О'Брайен в ответ пошутил, что если ЛеБлан сделает официальное заявление об уходе прямо сейчас, то сможет приходить на шоу хоть каждый день. "Я ухожу!" – поспешил согласиться актер.

Недавно ЛеБлан подписал контракт на участие в новом сезоне автомобильного шоу "Top Gear".

Напомним, актер рассказал, что много лет назад к нему попал сценарий самого первого, "пилотного" эпизода "Американской семейки", в котором Мэтту отводилась роль Фила Данфи.