Звезда "Друзей" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении карьеры

Сегодня, 18:00

50-летний актер сделал официальное заявление об уходе

Мэтт ЛеБлан. Фото: AFP
Мэтт ЛеБлан. Фото: AFP

Звезда сериала "Друзья" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении актерской карьеры в эфире ток-шоу Конана О'Брайена.

"Мне 50 и несколько недель – я старею, – объяснил он. – Думаю, что лучше я выйду на пенсию раньше, чем позже, потому что мне бы очень хотелось ничего не делать. Это то, чем я займусь. Просто ничем".

О'Брайен в ответ пошутил, что если ЛеБлан сделает официальное заявление об уходе прямо сейчас, то сможет приходить на шоу хоть каждый день. "Я ухожу!" – поспешил согласиться актер.

Недавно ЛеБлан подписал контракт на участие в новом сезоне автомобильного шоу "Top Gear".

Напомним, актер рассказал, что много лет назад к нему попал сценарий самого первого, "пилотного" эпизода "Американской семейки", в котором Мэтту отводилась роль Фила Данфи.
актер, шоу, контракт, друзья, ток-шоу, сценарий, роль, Top Gear, леблан, Мэтт леблан

Вы сейчас просматриваете новость "Звезда "Друзей" Мэтт ЛеБлан объявил о завершении карьеры ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

intermedia.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мэтт ЛеБлан. Фото: AFP

Мэтт ЛеБлан отказался от ключевой роли в сериале "Американская семейка"

Вчера, 17:30

Тай Баррелл за роль Фила Данфи уже успел получить две престижных телевизионных премии "Эмми"

Шоу-бизнес

Сериал "Друзья" возвращается. Фото: Vogue UA

Сериал "Друзья" станет мюзиклом

15 Апреля, 06:07

Продюсерам также удалось получить разрешение на использование песен из сериала

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования