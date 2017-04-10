Звезда "Форсажа" Мишель Родригес подчеркнула грудь пикантным декольте

38-летняя Мишель блистала на публике в наряде от Vivienne Westwood

8 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Форсаж 8. В Radio Music City Hall, где проходило мероприятие, прибыли звезды, сыгравшие в ленте главные роли.

Актриса Мишель Родригес выбрала для показа эффектный образ. 38-летняя Мишель блистала на публике в наряде цвета металлик с открытыми плечами и пикантным декольте от Vivienne Westwood.

Родригес подчеркнула грудь платьем без бретелек. Свой сексуальный образ она дополнила прической с косой, серебреными босоножками и драгоценными серьгами.