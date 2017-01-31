Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон рассказал о своем первом сексуальном опыте

Кит Харрингтон, звезда популярного сериала НВО "Игра престолов" за годы съемок телепроекта стал настоящим секс-символом. Тридцатилетний актер в откровенном интервью Elle рассказал, что сам он потерял девственность намного раньше, чем его герой в сериале Джон Сноу.

"Это произошло на вечеринке, что типично для подростков. Наверное, я был еще слишком молод для этого",— сказал Кит, а на вопрос, было ли ему хотя бы тринадцать лет, актер ответил – "Где-то около того". По словам артиста, и ему, и его партнерше было, скорее, интересно, что такое секс, и оба хотели этого.

Сейчас британский актер встречается со своей партнершей по сериалу актрисой Роуз Лесли, роман с которой начался во время съемок второго сезона сериала, которые проходили в Исландии. "Прекрасная страна, магическое Северное сияние, как в такой атмосфере не влюбиться. Тем более, если человек тебя давно привлекает и играет роль твоего любовного интереса в кино. В таких условиях трудно не потерять голову", — рассказывал Кит в интервью L’Uomo Vogue в мае прошлого года.

Напомним, что в этом году на экраны выходит седьмой, предпоследний сезон сериала, снятого по мотивам серии повестей Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Съемки последнего сезона стартуют в сентябре.