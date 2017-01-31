Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон рассказал о своем первом сексуальном опыте
Сейчас британский актер встречается со своей партнершей по сериалу актрисой Роуз Лесли
Кит Харрингтон, звезда популярного сериала НВО "Игра престолов" за годы съемок телепроекта стал настоящим секс-символом. Тридцатилетний актер в откровенном интервью Elle рассказал, что сам он потерял девственность намного раньше, чем его герой в сериале Джон Сноу.
"Это произошло на вечеринке, что типично для подростков. Наверное, я был еще слишком молод для этого",— сказал Кит, а на вопрос, было ли ему хотя бы тринадцать лет, актер ответил – "Где-то около того". По словам артиста, и ему, и его партнерше было, скорее, интересно, что такое секс, и оба хотели этого.
Сейчас британский актер встречается со своей партнершей по сериалу актрисой Роуз Лесли, роман с которой начался во время съемок второго сезона сериала, которые проходили в Исландии. "Прекрасная страна, магическое Северное сияние, как в такой атмосфере не влюбиться. Тем более, если человек тебя давно привлекает и играет роль твоего любовного интереса в кино. В таких условиях трудно не потерять голову", — рассказывал Кит в интервью L’Uomo Vogue в мае прошлого года.
Напомним, что в этом году на экраны выходит седьмой, предпоследний сезон сериала, снятого по мотивам серии повестей Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Съемки последнего сезона стартуют в сентябре.
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