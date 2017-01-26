Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс рассказала о дружбе с коллегой Софи Тернер

Они подружились на съемках сериала "Игра престолов". За 6 сезонов популярного проекта Мэйси Уильямс и Софи Тернер, которые играют сестер на экране, стали очень близкими и в жизни. Об их отношениях исполнительница роли Арьи Старк рассказала на шоу "Этим утром" (This Morning).

"Это было так замечательно, что в раннем возрасте я попала в мир "Игры престолов". Действительно приятно иметь рядом близкого человека, с которым я прошла через все это. Софи стала мне старшей сестрой", – отметила Мейси.

Актрисы имеют много общего, поскольку у обеих профессиональный дебют произошел на канале HBO. Мэйси было 12 лет, когда она проходила кастинг: "Меня забрали из танцевальной школы, и мое второе прослушивание было для "Игр престолов".