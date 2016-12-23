Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден завел роман с моделью

В Голливуде сложилась еще одна пара. Западные СМИ уверяют, что Ричард Мэдден, прославившийся благодаря роли Робба Старка в "Игре престолов" завел роман с моделью Сьюки Уотерхаус.

Кстати, она, в свою очередь, стала известна после романа с Брэдли Купером.

Инсайдеры говорят, что у влюбленных большие планы на будущее: "Они познакомились в компании общих друзей и начали встречаться совсем недавно. Несмотря на то, что их отношения только начались, Ричард и Сьюки строят большие планы на следующий год".