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Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден завел роман с моделью http://www.segodnya.ua/img/article/7825/44_main.1482506649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/44_tn.1482506649.jpg Звезды У влюбленных большие планы на будущее

Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден завел роман с моделью

Вчера, 19:00

У влюбленных большие планы на будущее

Ричард Мэдден. Фото: REX
Ричард Мэдден. Фото: REX

В Голливуде сложилась еще одна пара. Западные СМИ уверяют, что Ричард Мэдден, прославившийся благодаря роли Робба Старка в "Игре престолов" завел роман с моделью Сьюки Уотерхаус.

Кстати, она, в свою очередь, стала известна после романа с Брэдли Купером.

Инсайдеры говорят, что у влюбленных большие планы на будущее: "Они познакомились в компании общих друзей и начали встречаться совсем недавно. Несмотря на то, что их отношения только начались, Ричард и Сьюки строят большие планы на следующий год".
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Источник:

ok-magazine.ru

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