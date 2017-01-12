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Звезда клипа "На лабутенах" в бикини наслаждается медовым месяцем (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/25_main.1484224268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/25_tn.1484224268.jpg Звезды На Мальдивах Топольницкая похвасталась формами в купальнике

Звезда клипа "На лабутенах" в бикини наслаждается медовым месяцем (фото)

Сегодня, 16:00

На Мальдивах Топольницкая похвасталась формами в купальнике

Юлия Топольницкая с мужем. Фото: Instagram
Юлия Топольницкая с мужем. Фото: Instagram

Звезда клипа "Экспонат" группы "Ленинград" Юлия Топольницкая порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.

25-летняя актриса с мужем – резидентом Comedy Club Игорем Чеховым проводит медовый месяц на Мальдивах. Звезды поженились еще в июле прошлого года, но только сейчас отправились в романтическое путешествие.

"Я в Раю. #Чехольницкие 190 день свадьбы", – подписала один из кадров звезда.

У бассейна Топольницкая похвасталась формами в бикини.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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