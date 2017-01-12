Звезда клипа "На лабутенах" в бикини наслаждается медовым месяцем (фото)

Звезда клипа "Экспонат" группы "Ленинград" Юлия Топольницкая порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.

25-летняя актриса с мужем – резидентом Comedy Club Игорем Чеховым проводит медовый месяц на Мальдивах. Звезды поженились еще в июле прошлого года, но только сейчас отправились в романтическое путешествие.

"Я в Раю. #Чехольницкие 190 день свадьбы", – подписала один из кадров звезда.

У бассейна Топольницкая похвасталась формами в бикини.

Фото: Instagram

Фото: Instagram