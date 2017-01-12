Звезда клипа "На лабутенах" в бикини наслаждается медовым месяцем (фото)
На Мальдивах Топольницкая похвасталась формами в купальнике
Звезда клипа "Экспонат" группы "Ленинград" Юлия Топольницкая порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.
25-летняя актриса с мужем – резидентом Comedy Club Игорем Чеховым проводит медовый месяц на Мальдивах. Звезды поженились еще в июле прошлого года, но только сейчас отправились в романтическое путешествие.
"Я в Раю. #Чехольницкие 190 день свадьбы", – подписала один из кадров звезда.
У бассейна Топольницкая похвасталась формами в бикини.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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