Звезда сериала "Не родись красивой" стала мамой в третий раз

38-летняя актриса Ольга Ломоносова в третий раз стала мамой. Звезда серила "Не родись красивой" родила сына. Об этом в Instagram сообщил гражданский муж Ольги – актер и режиссер Павел Сафонов.

"Почти рассвет, и я понимаю, что это новый день, в который лучшая девушка на свете Ольга Ломоносова воплотила мою мечту о бесплатной парковке в жизнь. У нас родился сын! Спасибо!" — написал он.

"14.04 Сын. Я счастлива", – поделилась актриса в соцсети.

Ольга с Павлом воспитывают двух дочерей – 9-летнюю Варвару и 5-летнюю Александру.