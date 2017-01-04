Звезда сериала "Район Мелроуз" попала в больницу из-за проблем с алкоголем

История с госпитализацией Хизер Локлир повторилась. На днях 55-летняя актриса была доставлена в рехаб в критическом состоянии: "Она кричала, плакала и жаловалась на невыносимые боли в животе. Это все из-за "опасной смеси", состоящей из алкоголя и таблеток", – рассказали источники из реабилитационного центра Cliffside, находящегося в Малибу.

"Сейчас я чувствую себя прекрасно и предпринимаю шаги, чтобы улучшить свою жизнь. На данный момент я разбираюсь с некоторыми незаконченными делами, чтобы на полном ходу ворваться в 2017 год", – прокомментировала информацию о госпитализация Хизер в интервью изданию People.

Напомним, звезда сериала "Район Мелроуз" имеет длинную историю в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2008 году она попала в больницу, где врач осмотревший ее заявил, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. В июне того же года, Хизер прошла курс лечения от депрессии. Три месяца спустя актриса была арестована за вождение в нетрезвом состоянии. А в 2012 году после похожего инцидента блондинку госпитализировали.