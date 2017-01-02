Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась формами в купальнике (фото)

Актриса Наталья Бочкарева порадовала поклонников на странице в Instagram редким фото. Звезда сериала "Счастливы вместе" проводит зимние каникулы в теплых краях.

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