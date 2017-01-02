Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась формами в купальнике (фото)
36-летняя актриса показала фигуру на отдыхе
Актриса Наталья Бочкарева порадовала поклонников на странице в Instagram редким фото. Звезда сериала "Счастливы вместе" проводит зимние каникулы в теплых краях.
36-летняя Бочкарева похвасталась фигурой в красном слитном купальнике.
"Шикарная! Фигура блеск", "Красотка", "Саманта Фокс", "Женщина-мечта", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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