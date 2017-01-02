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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась формами в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/65_main.1483355582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/65_tn.1483355582.jpg Звезды 36-летняя актриса показала фигуру на отдыхе

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась формами в купальнике (фото)

Сегодня, 15:00

36-летняя актриса показала фигуру на отдыхе

Наталья Бочкарева. Фото: Instagram
Наталья Бочкарева. Фото: Instagram

Актриса Наталья Бочкарева порадовала поклонников на странице в Instagram редким фото. Звезда сериала "Счастливы вместе" проводит зимние каникулы в теплых краях.  

36-летняя Бочкарева похвасталась фигурой в красном слитном купальнике.

"Шикарная! Фигура блеск", "Красотка", "Саманта Фокс", "Женщина-мечта", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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