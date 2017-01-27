Звезда "Трансформеров" возобновил акцию протеста против Трампа после ареста

Сегодня, 15:30

Шайа ЛаБаф был арестован в Нью-Йорке во время акции протеста против нового президента США Дональда Трампа

Шайа ЛаБаф. Фото: AFP
Шайа ЛаБаф. Фото: AFP

Актер Шайя ЛаБаф возобновил акцию протеста "Он нас не разделит" против президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает NME.

Накануне, 26 января, арестованный за нападение на прохожего артист был выпущен под залог. ЛаБафу вручили повестку в суд. Заседание назначено на 4 апреля.

Представитель Музея движущегося изображения, перед которым ЛаБаф устроил протест, заявил порталу TMZ, что учреждение рассматривает происходящее как акцию-инсталляцию. Он призвал посетителей мероприятия уважать друг друга и добавил, что из-за инцидента музей не будет прерывать онлайн-трансляцию происходящего.

После инаугурации, прошедшей 20 января, 30-летний ЛаБаф запустил проект "Он нас не разделит". Актер установил на улице видеокамеру, с которой ведется онлайн-трансляция. В рамках акции он предложил прохожим говорить перед камерой фразу "Он нас не разделит".

26 января сотрудники правоохранительных органов арестовали ЛаБафа за нападение на прохожего. Как пишет The Guardian, актер схватил и поцарапал 25-летнего человека, заявившего на камеру, что "Гитлер все сделал правильно".
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