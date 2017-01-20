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Звезда "Трансформеров" завела роман с братом Джиджи Хадид http://www.segodnya.ua/img/article/7901/2_main.1484908730.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/2_tn.1484908730.jpg Звезды Ранее Пельтц приписывали роман с Джастином Бибером

Звезда "Трансформеров" завела роман с братом Джиджи Хадид

Сегодня, 13:00

Ранее Пельтц приписывали роман с Джастином Бибером

Анвар Хадид и Никола Пельтц. Фото: Instagram
Анвар Хадид и Никола Пельтц. Фото: Instagram

Звезда фильма "Трансформеры: Эпоха истребления" – Никола Пельтц – завела новый роман. Избранником 22-летней девушки стал сын актрисы Иоланды Фостер и младший брат топ-моделей Джиджи и Беллы Хадид – 17-летний Анвар Хадид.

"Пара была замечена вместе на прогулке в Беверли-Хиллз: они держались за руки, не разделяясь даже при виде папарацци. Они мило беседовали, смеялись над шутками друг друга и всем своим поведением не оставляли сомнений в том, что между ними – больше чем дружба", – сообщает источник. Примечательно, что первые совместные снимки Николы и Анвара появились еще неделю назад – на странице Пельтц в Instagram. Но тогда СМИ не придали этому значения, посчитав, что молодые люди просто весело проводят время на вечеринке.

Напомним, ранее Пельтц приписывали роман с Джастином Бибером. Актриса и певец были замечены на свидании в ресторане Mastro's Steakhouse в Беверли-Хиллз в мае прошлого года, после чего СМИ затрубили о "рождении новой пары". Правда, продолжения эта романтическая история так и не получила.
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Источник:

hellomagazine

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