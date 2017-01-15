Звездные диеты: как сбросить 10 кг за неделю (фото)

Быстро вернуться в форму после рождения ребенка. Сбросить 10 кг за 10 дней. Экстренно похудеть ради новой роли или модного показа. Каких диет придерживаются звезды и, главное – безопасны ли их правила питания? Peopletalk поговрил о системе быстрого похудения с Александром Кондрашовым, врачом-диетологом, специалистом по снижению веса.

Лимонная диета от Наоми Кэмпбелл

Фото опубликовано Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Дек 7 2016 в 2:00 PST

46-летняя Наоми Кэмпбелл перед показами устраивает себе супердетокс: пьет лимонад из лимонов, кленового сиропа и кайенского перца. По ее словам, за 10 дней такой режим питания, точнее, питья помогает ей легко сбросить 10 кг.

Мнение эксперта: По сути, под соусом диеты от чернокожей супермодели нам предлагают жесткое голодание. Для человека, постоянно держащего себя под контролем, вариант периодического голодания, возможно, и не очень вреден, особенно если за Наоми присматривает врач. Но для девушки с лишними 20 кг это однозначно закончится мощным месячным зажором, когда все сброшенные килограммы не просто вернутся, но и "пленных" приведут. Я не рекомендую данную диету тем, кто в принципе не очень следит за своим весом, так как после этой диеты тяга к высококалорийным продуктам резко увеличится.

Конечно, акцент на экзотических продуктах наподобие кайенского перца лишь маскирует банальный факт – если ничего не есть, вес будет уходить.

Думаю, такая диета может подойти стройным девушкам, нуждающимся в быстром сбросе двух-трех килограммов к определенному событию и спокойно относящимся к тому, что вес затем снова придет к норме, в которой участница этого эксперимента привыкла жить.

Диета на лимонном чае от Джонни Деппа

Чтобы привести вес в норму перед съемками фильма "Мрачные тени", Джонни (53) литрами пил зеленый чай, а из еды позволял себе лишь клубнику и ананасы.

Мнение эксперта: И снова мы видим вариации на тему "ничего не ешь и будет тебе счастье". В этом есть доля истины. На голодании наступает особое состояние сознания, часто сопровождающееся эйфорией, беспричинной радостью. Кроме того, у людей с пищевой зависимостью воздержание от определенных продуктов парадоксальным образом уменьшает тягу. Поэтому на таком жестком плане питания можно чувствовать себя даже лучше, чем с нормальным рационом, состоящим из первого, второго и десерта.

Но очень важное замечание, что Депп худел к какой-то ситуации и не собирался жить в достигнутом весе. Это была временная мера.

Тоже хочешь похудеть на несколько месяцев или для тебя важно вообще перейти в другую весовую категорию? Если ты настроена на долгосрочный результат, я не рекомендую сильно отходить от принятого в твоей семье рациона, ведь тебе нужно найти стиль питания, которого ты сможешь придерживаться длительное время.

С другой стороны, так хочется хоть чуточку пожить звездной жизнью. В этом случае я рекомендую выбрать два фрукта, к которым ты испытываешь необъяснимую любовь, и сидеть на них.

Боюсь навлечь гнев своих коллег диетологов, но все же скажу, что я не вижу особого смысла разыскивать тайные идеальные сочетания в тех или иных фруктовых миксах. Я, например, предпочел бы дыню с малиной, но не потому, что дыня вызывает "метаболический сдвиг", а малина "возбуждает сосочковые рецепторы языка", а потому что люблю дыню и малину и дольше продержусь на этой диете, не мечтая о картошечке и куске хорошего стейка.

Фруктово-соковая диета от Линдси Лохан

30-летняя Линдси Лохан сбросила 12 кг, потому что сидела на свежевыжатом соке и позволяла себе 400 граммов свежих фруктов два раза в день.

Мнение эксперта: Это очень мало для нормального функционирования организма. Нет более быстрого способа заработать сахарный диабет, чем пить постоянно свежевыжатый сок, который резко повышает уровень сахара в крови. Что сказать. Грустно. Грустно еще и оттого, какое модное сейчас направление – детокс. Попомните мои слова. Нам еще аукнется это чрезмерное увлечение свежевыжатыми соками и фруктовыми днями.

Диета IV от Линды Евангелисты

Фото опубликовано Linda Evangelista (@lindaevangelista) Янв 26 2016 в 12:03 PST



51-летняя Линда Евангелиста любит сидеть на диете IV, основанной на простом подсчете калорий — не более 400 в день.

Мнение эксперта: Давайте считать, если твой вес 65 кг, а рост 165 см и возраст 32 года, то основной обмен веществ примерно составляет 1400 ккал, добавим калорий 400 на двигательную активность, получаем 1800 ккал.

Вот простая формула Харриса-Бенедикта:

Для мужчин: 66 + (13,8 × вес (в кг)) + (5 × рост (в см)) – (6,8 × возраст)

Для женщин: 655 + (9,5 × вес (в кг)) + (1,9 × рост (в см)) – (4,7 × возраст)

Получается, что ежедневно мы создаем дефицит в 1400 ккал, что в месяц выливается в 42 000 ккал. Организм в поисках энергии начинает расщеплять жир. В жире содержится 9000 ккал, а значит, на такой диете уйдет около пяти килограммов чистого жира, что на весах даст где-то минус 8–10 кг.

В теории все неплохо. А на практике? На практике организм впадает в шок и резко замедляет обмен веществ. Диеты меньше 800 ккал рекомендуют соблюдать только в стационарных условиях. 400 ккал – это безумно мало. Вот почему девушек, придерживающихся звездных рекомендаций с юных лет, к 30 годам уже ничего не берет.

Никому не рекомендую такие диеты. Даже прекрасной Линде Евангелисте. И уверен, что шикарная фигура у нее не от соблюдения диеты IV, которую можно выдержать 5–10 дней, а от ежедневного внимания к своему телу и питанию на протяжении многих месяцев.

Злаковая диета от Анджелины Джоли

Фото опубликовано Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Дек 1 2016 в 7:12 PST



42-летняя Анджелина Джоли любит есть семена и зерна. Актриса утверждает, что они обеспечивают ее питательными веществами и улучшают цвет кожи.

Мнение эксперта: Анжелина – девушка с анорексическими привычками. Брать пример с ее странных взглядов на питание не стоит! Девушки, давайте учиться питаться нормальной домашней едой. Поверьте, на нашем русском традиционном питании можно иметь прекрасную фигуру, если не есть по ночам плюшки под одеялом.

Грейпфрутовая диета от Дженнифер Лопес

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Ноя 3 2016 в 11:55 PDT

47-летняя Дженнифер Лопес всегда носит с собой флакончик с грейпфрутовым маслом, чтобы вдохнуть его аромат и тем самым перебить себе аппетит. Суть ее диеты состоит в следующем: перед каждым приемом пищи нужно съедать половинку грейпфрута (при этом в день нужно потреблять не более 800−1000 калорий).

Мнение эксперта: Наконец-то я увидел человеческую диету. Как же эта тема похожа на сказку "Каша из топора". Солдат приходит к бабушке и варит для нее кашу из топора, подбрасывая туда мяско, картошку и крупицы. Можно сказать, что грейпфрутовая диета – отличный вариант, когда человек меньше ест и получает в подарок в каждый прием пищи фруктовый десерт. Главное – наделить фрукт целебными похудательными свойствами. Рекомендую эту диету к применению. Всем! Поможет! Гарантирую!

Алкогольная диета от Леди Гага

Couple bruises from dance rehearsal but love rocking this silver VS! Thank you to the Angels for treating me like family! #vsfashionshow #joanne Фото опубликовано xoxo, Joanne (@ladygaga) Ноя 30 2016 в 11:06 PST

30-летняя Леди Гага утверждает, что любит пить виски, когда работает. "Когда я запираюсь в студии, сажусь на алкогольную диету", – комментирует певица. Суть ее диеты заключается в том, чтобы максимально ограничить себя в еде до употребления алкоголя, а во время выпивки и вовсе отказаться от пищи.

Мнение эксперта: Что я думаю о крепком алкоголе без закуски? Алкогольная диета – абсолютное зло! Ни в коем случае нельзя ее придерживаться.

Детское питание от Риз Уизерспун

Фото опубликовано Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Янв 6 2017 в 10:57 PST

40-летняя Риз Уизерспун любит худеть по системе звездного тренера Трейси Андерсон, которая рекомендует в течение дня употреблять в пищу детское питание, а вечером полноценно ужинать. Вот только Риз немного изменила предложенную ей диету и от ужина полностью отказалась.

Мнение эксперта: Мне нравится вариант детского питания и нормального ужина. Это лучшее из предложенного списка звездных диет после грейпфрутовой диеты.