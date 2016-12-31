Звездные елки: знаменитости показали своих новогодних красавиц (фото)

Модели, актеры и певицы любят наряжать елки и устраивать красочный праздник

Главным атрибутом Рождества и Нового года является ель. Ее украшают всевозможными игрушками, сладостями и даже деньгами. Они могут быть настоящими или искусственными, зелеными или цветными.

Знаменитости также любят наряжать елки и хвастаться ими в соцсетях.

Сайт Сегодня. ua собрал ТОП лучших новогодних елек знаменитостей, которые опубликовали свои снимки в Instagram.

Среди любителей нарядить елку на праздники супермодель Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер, певица Бейонсе, а также актеры Хью Джекмана и Кейт Хадсон.

@MeaningfulBeauty keeping me merry and bright. Фото опубликовано Cindy Crawford (@cindycrawford) Дек 22 2016 в 12:07 PST

Merry Xmas everyone! X Фото опубликовано Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) Дек 25 2016 в 8:24 PST

Видео опубликовано Beyoncé (@beyonce) Дек 17 2016 в 8:05 PST

Merry #ChristmasEve, y’all! Can’t believe the big man comes tomorrow!!! #SantaClausIsComingToTown Фото опубликовано Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Дек 24 2016 в 5:25 PST

Ace just watched How The Grinch Stole Christmas. He then proceeded to walk up to his tree and yelled "I hate Christmas" and tossed it. #aceknute #merrychristmas Фото опубликовано Jessica Simpson (@jessicasimpson) Дек 23 2016 в 2:48 PST

Happy holidays everyone!! #hohoho #tistheseason #dab #naughtyandnice Фото опубликовано Naomi Watts (@naomiwatts) Дек 23 2016 в 7:06 PST

It's beginning to look a lot like Christmas..... #Christmas #FamilyTime #Home Фото опубликовано YOLANDA (@yolanda.hadid) Дек 18 2016 в 10:01 PST

Merry Фото опубликовано Candice Swanepoel (@angelcandices) Дек 23 2016 в 5:56 PST

Merry Christmas to you and yours ... Фото опубликовано Hugh Jackman (@thehughjackman) Дек 25 2016 в 9:08 PST

THANK YOU SANTA Фото опубликовано Heidi Klum (@heidiklum) Дек 25 2016 в 8:01 PST

Merry Christmas!!! Фото опубликовано Eva Longoria Baston (@evalongoria) Дек 25 2016 в 9:32 PST