Звездные елки: знаменитости показали своих новогодних красавиц (фото)
Модели, актеры и певицы любят наряжать елки и устраивать красочный праздник
Главным атрибутом Рождества и Нового года является ель. Ее украшают всевозможными игрушками, сладостями и даже деньгами. Они могут быть настоящими или искусственными, зелеными или цветными.
Знаменитости также любят наряжать елки и хвастаться ими в соцсетях.
Сайт Сегодня. ua собрал ТОП лучших новогодних елек знаменитостей, которые опубликовали свои снимки в Instagram.
Среди любителей нарядить елку на праздники супермодель Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер, певица Бейонсе, а также актеры Хью Джекмана и Кейт Хадсон.
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