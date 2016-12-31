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Звездные елки: знаменитости показали своих новогодних красавиц (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/29_main.1483182596.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/29_tn.1483182596.jpg Звезды Модели, актеры и певицы любят наряжать елки и устраивать красочный праздник

Звездные елки: знаменитости показали своих новогодних красавиц (фото)

Сегодня, 13:07

Модели, актеры и певицы любят наряжать елки и устраивать красочный праздник

Мать семейства Кардашьян любит пышные наряды для елки. Фото: instagram.com/krisjenner
Мать семейства Кардашьян любит пышные наряды для елки. Фото: instagram.com/krisjenner

Главным атрибутом Рождества и Нового года является ель. Ее украшают всевозможными игрушками, сладостями и даже деньгами. Они могут быть настоящими или искусственными, зелеными или цветными.

Знаменитости также любят наряжать елки и хвастаться ими в соцсетях.

Сайт Сегодня. ua собрал ТОП лучших новогодних елек знаменитостей, которые опубликовали свои снимки в Instagram.

Среди любителей нарядить елку на праздники супермодель Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер, певица Бейонсе, а также актеры Хью Джекмана и Кейт Хадсон.

@MeaningfulBeauty keeping me merry and bright.

Фото опубликовано Cindy Crawford (@cindycrawford)

Merry Xmas everyone! X

Фото опубликовано Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Merry #ChristmasEve, y’all! Can’t believe the big man comes tomorrow!!! #SantaClausIsComingToTown

Фото опубликовано Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Happy holidays everyone!! #hohoho #tistheseason #dab #naughtyandnice

Фото опубликовано Naomi Watts (@naomiwatts)

It's beginning to look a lot like Christmas..... #Christmas #FamilyTime #Home

Фото опубликовано YOLANDA (@yolanda.hadid)

Merry

Фото опубликовано Candice Swanepoel (@angelcandices)

Merry Christmas and Happy Holidays!!! Love & Light to The world!

Фото опубликовано Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Merry Christmas to you and yours ...

Фото опубликовано Hugh Jackman (@thehughjackman)

THANK YOU SANTA

Фото опубликовано Heidi Klum (@heidiklum)

Merry Christmas!!!

Фото опубликовано Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Muito amor ... Natal #família #homesweethome #Erechim

Фото опубликовано Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Источник:

"Сегодня"

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