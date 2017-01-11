Звездный отдых: Сумская, Павлик и Власова пекли пирожки и ставили лыжные рекорды в Карпатах (фото)

На рождественские праздники людям как никогда хочется выключить суету и заботы, чтобы хоть ненадолго прикоснуться к сказке. И наши звезды — не исключение. Поэтому на Рождество многие украинские артисты отправились в живописные и снежные Карпаты: актерская семья Ольга Сумская и Виталий Борисюк, их кума Влада Литовченко, певец Виктор Павлик, певицы Евгения Власова и Наталия Бучинская и телеведущий Тимур Мирошниченко приехали на курорт в Яремче, где заодно приняли участие в пятом ежегодном этно-фестивале Winter Romantik Fest. На протяжении нескольких дней что только ни делали звезды — и конкурс на лучшую кутью устраивали, и собственными коронными блюдами удивляли, и на лыжах катались, и, конечно же, выступали. "Сегодня" увидела своими глазами, как это было.

СРАЖАЛИСЬ. Начали звезды с главного: в сочельник они собрались, чтобы приготовить праздничный постный ужин. Атмосфера витала действительно семейная — мало того, что каждый артист оказался опытным кулинаром, так еще и рецепты звезды выбирали неслучайные. Среди блюд оказались оригинальный морковный кекс от Литовченко, сырные шарики от Павлика, пирожки с луком, яйцом и зеленью от Власовой. А Ольга Сумская, к примеру, собственноручно завернула свои фирменные голубцы. "Это постный вариант — с грибочками, морковкой, лучком. Знаете, ведь именно благодаря этим голубцам я очаровала своего мужа! Когда он впервые их попробовал, его жизнь перестала быть прежней — я сразила его окончательно, он не раз мне в этом признавался. Так что, девочки, уметь готовить — важно", — смеется Сумская.

БОЛЬШЕ ОРЕХОВ. Презентовав свои блюда, артисты принялись готовить кутью. Для этого каждая звезда выбрала себе по несколько помощников из числа гостей фестиваля. Звездам нужно было не просто приготовить главное праздничное блюдо по своему рецепту, но и определить потом, чья же кутья вкуснее. Решали это гости вечера путем голосования. Победила команда Евгении Власовой, в которой были только детки — дочь Евгении Нина и еще четыре очаровательные малышки. Как оказалось, никакого рецепта Евгения не придерживалась, хотя победила с большим отрывом. "Наверное, мне повезло, ведь к самой кутье я вообще не притрагивалась — это все дети и их энергия. Я же люблю, чтобы было побольше орешков, изюма, и было вкусненько", — говорит певица.

К слову, Евгения приехала в Яремче со своей мамой и дочкой, с которыми она почти не разлучалась все дни фестиваля. Также певица специально для совместного праздника разучила три рождественские украинские песни. Евгения настолько прониклась ими, что даже решила взять их в свой репертуар, хотя ранее у нее не было песен на украинском языке. Во время исполнения одной из них — "Ой, радуйся, земле!", ее мама не сдержала эмоций и расплакалась, и певица со сцены пыталась ее утешить. "А вот моя дочка более спокойно реагирует на мое пение. Бывает, дома я разучиваю какую-то новую песню, она подойдет ко мне и так устало спрашивает: "Мама, а долго тебе еще?", — улыбается Евгения.

ВЫЖИВШИЙ. С дочерью приехали в Яремче и Виталий Борисюк, и Ольга Сумская. Все вместе они отправились на лыжные соревнования. Этой троице на лыжах можно только позавидовать — настолько уверенно они держатся. "Анечка впервые начала с нами тренироваться, когда ей было три года. Но это ее первый полноценный большой спуск в Буковеле, и она, хоть и расстроилась, что не обошла по результатам маму, но показала крутой результат — 42 секунды", — говорит нам Борисюк. А вот Ольга очень спешила, ведь снегопад набирал обороты, а ей необходимо было еще успеть на поезд в Полтаву, где она должна была играть в спектакле. По дороге со спуска в теплое место она с нами поделилась, что после таких обильных вкусных праздников она в ближайшие дни будет отказываться от ужина. "Не то что я буду голодать, но нужно же какую-то разгрузку организму утроить, у меня же спектакли! Это больше касается именно еды, ведь алкоголя мы много не употребляем, похмелье у нас бывает крайне редко. Ну а если все же бывает, у меня есть свое проверенное средство — теплое молоко с медом или теплая газированная минералка с лимоном в больших количествах. Очень помогает. Ну а в такой спуск — при 20 градусах мороза, в горах, с невероятным снегопадом и ветром, из-за которого снегом облепило все лицо, — в одну секунду освежаешься после выходных", — поделилась с нами актриса. Действительно, стихия в тот день заметала и замораживала все на своем пути.

О КАПРИЗАХ. А поскольку звезды на курорте не только отдыхали, но и все же выступали, нас очень заинтересовало, были ли у них какие-то капризы в райдерах. Как рассказал нам организатор фестиваля Иван Гаврон, пока была только важная просьба у Виктора Павлика. "Вообще никаких требований я не слышал. Наоборот, артисты сами спрашивают, мол, фестиваль ведь этнический, о традициях, культуре, а давайте мы привезем какую-то атрибутику с собой? Это очень греет, ведь они выступают у нас бесплатно — их привлекает колорит, традиции, снежная сказка в горах. А однажды, когда фест еще только начинался, мне пришлось построить специальную сцену для Виктора Павлика. Но это был не каприз — на самом деле в техническом райдере артиста было прописано, что высота сцены (подиума) должна быть не менее 30 сантиметров. Вот и построили", — поделился Гаврон.

В рамках фестиваля также состоялся благотворительный аукцион в поддержку проекта "Спасем сокровища вместе". Участникам мероприятия представили копии отреставрированных картин и икон, которые получили новую жизнь: икона Рождества Христова, святого Николая и уникальный артефакт — медальон с архангелом Михаилом, который оформили в оклад как икону. За последний разгорелась настоящая битва, в итоге лот продали за 40 000 гривен. Всего же на аукционе удалось собрать 61 000 гривен. Деньги используют для реставрации других интересных культурных памятников Украины.